Ο Ιγκόρ Τούντορ επαίνεσε την νοοτροπία των παικτών του, μετά την εκτός έδρας ισοπαλία που πέτυχε η Τότεναμ με τη Λίβερπουλ.

Η Τότεναμ ταξίδεψε χθες (15/03) στο «Άνφιλντ» για να διασταυρώσει τα «ξίφη» της με τη Λίβερπουλ, στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της Premier League και αν και δυσκολεύτηκε, κατάφερε να πάρει τον πολύτιμο βαθμό της ισοπαλίας, χάρη στο «buzzer beater» του Ριτσάρλισον στο 90΄.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο Ιγκόρ Τούντορ, ο οποίος είχε δεχθεί έντονη κριτική τις τελευταίες εβδομάδες, ιδιαίτερα μετά την αντικατάσταση του τερματοφύλακα Αντονίν Κίνσκι στα πρώτα 17 λεπτά της ήττας των «σπιρουνιών» κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης με 5-2 , επαίνεσε την νοοτροπία των παικτών του για τον χαρακτήρα που έδειξαν καθόλη την διάρκεια του παιχνιδιού κόντρα στους «reds».

«Υπήρξε πολλή σκληρή δουλειά, η θέληση να κάνουμε τα σωστά πράγματα και να είμαστε μια ομάδα. Υπήρξε πρόοδος στη νοοτροπία και στη θέληση να παραμείνουν και να υποφέρουν. Αυτή είναι πρόοδος. Δεν κλάψαμε, αλλά παλέψαμε», δήλωσε ο Κροάτης τεχνικός στο «Match of the Day», του BBC.

Ο Κροάτης τόνισε επίσης τη σημασία του αποτελέσματος, δεδομένης της κούρασης που είχε η ομάδα από το ταξίδι στη Μαδρίτη. «Ήταν ένα παιχνίδι όπου ήρθαμε εδώ με 12 παίκτες. Είναι κάτι μεγάλο για τους οπαδούς μας και τους παίκτες το σημερινό».

Ο άλλοτε τεχνικός του ΠΑΟΚ έκανε δηλώσεις μετά τον αγώνα και στη κάμερα του Sky Sports και, όπως ήταν αναμενόμενο, ρωτήθηκε για την πιθανότητα απόλυσής του, με τον ίδιο να απαντάει λέγοντας: «Σε κάθε σύλλογο στον κόσμο, είναι το ίδιο (όπως είναι και στην Τότεναμ) όταν δεν υπάρχει καλό αποτέλεσμα».

«Η αλλαγή προπονητή δίνει ελπίδα, αλλά το πρόβλημα παραμένει. Ο προπονητής είναι εκείνος που πρέπει να λύσει το πρόβλημα. Οι δημοσιογράφοι αρέσκονται να θέτουν αυτά τα ερωτήματα, αλλά δεν βγάζουν νόημα».

«Οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να απαντούν σε αυτές τις ερωτήσεις, αλλιώς θα έπρεπε να μένουν σπίτι», πρόσθεσε ο Τούντορ.