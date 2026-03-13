Το απογοητευτικό ρεκόρ των αγγλικών ομάδων στην Ευρώπη!

Οι ομάδες από την Αγγλία που αγωνίστηκαν σε ευρωπαϊκά παιχνίδια αυτή την εβδομάδα, έγραψαν αρνητική ιστορία, καταγράφωντας μόλις μία νίκη σε εννέα αγώνες.

Το αγγλικό πρωτάθλημα της Premier League, το οποίο θεωρείται από πολλούς ως το κορυφαίο στον κόσμο, πέρασε μία από τις πιο «καταστροφικές» εβδομάδες στην ιστορία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, από τις εννέα αγγλικές εκπροσώπους που αγωνίστηκαν σε Champions League, Europa League και Conference League, μόνο μία κατάφερε να εξασφαλίσει τη νίκη και αυτή δεν είναι άλλη από την Άστον Βίλα.

Το κύριο πλήγμα ήρθε στο Champions League, όπου οι τρεις από τις έξι ομάδες που αγωνίστηκαν, υπέστησαν συντριπτικές ήττες. Αναλυτικότερα, η Μάντσεστερ Σίτι ηττήθηκε με 3-0 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στην ισπανική πρωτεύουσα, ενώ η Τσέλσι και η Τότεναμ δέχτηκαν από πέντε γκολ, χάνοντας με 5-2 από την Παρί Σεν Ζερμέν και από την Ατλέτικο Μαδρίτης αντίστοιχα.

Η Λίβερπουλ επίσης δεν τα κατάφερε, χάνοντας με 1-0 στην Κωνσταντινούπολη από τη Γαλατασαράι. Μόνο η Άρσεναλ και η Νιούκαστλ κατάφεραν να αποφύγουν την ήττα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, μένοντας και οι δύο ισόπαλες με 1-1 εναντίον της Μπάγερ Λεβερκούζεν και της Μπαρτσελόνα.

Στο Europa League, η Άστον Βίλα αναδείχθηκε ως ο από μηχανής «θεός» για την Αγγλία αυτή την εβδομάδα, καθώς το σύνολο του Ουνάι Έμερι πάλεψε σκληρά και πέτυχε μια μεγάλη νίκη με 0-1 επί της Λιλ στη Γαλλία.

Εν τω μεταξύ, η έτερη αγγλική ομάδα που εκπροσωπεί την Αγγλία στο τουρνουά, η Νότιγχαμ Φόρεστ, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει το παράδειγμά των «χωριατών», χάνοντας οριακά με 0-1 από τη δανική Μίντιλαντ.

Στο Conference League τα πράγματα πήγαν εξίσου κακά, καθώς η Κρίσταλ Πάλας, η οποία αναμενόταν να πάρει μία σίγουρη νίκη, συμβιβάστηκε με την «λευκή» ισοπαλία εναντίον της ΑΕΚ Λάρνακας. Παρά το γεγονός ότι ήταν το απόλυτο φαβορί, οι Λονδρέζοι δεν μπόρεσαν να «σπάσουν» την κλειστή άμυνα των Κύπριων, με την πρόκριση να παραμένει έτσι «ανοιχτή».

Το «καταστροφικό» αυτό τριήμερο έκανε ζημία και στο ranking της χώρας στην UEFA, όμως εξαιτίας της πολύς καλής πορείας των συλλόγων στις League Phases των διοργανώσεων, η Αγγλία δεν κινδυνεύει να χάσει, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, την πρώτη θέση στη σχετική λίστα.

Τα αρνητικά αυτά αποτελέσματα κλήθηκε να σχολιάσει ο μόνος νικητής της βραδιάς, Ουνάι Έμερι, ο οποίος αναφέρθηκε στο πόσο δύσκολο είναι για οποιαδήποτε ομάδα να κερδίζει στην Ευρώπη.

«Χθες ήταν πραγματικά απίστευτο πόσο δύσκολα τα πέρασαν οι αγγλικές ομάδες στην Ευρώπη . Μπορούμε να πούμε ότι η Πρέμιερ Λιγκ ίσως είναι το καλύτερο πρωτάθλημα, αλλά στην Ευρώπη είναι δύσκολο να αγωνιστείς. Η χθεσινή μέρα ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτού».