Φαβορί για τον πάγκο της Τότεναμ ο Σον Ντάις, αν συνεχίσει η κατηφόρα με τον Τούντορ στο τιμόνι.

Η Τότεναμ περνάει δύσκολες ώρες, ειδικά με το 5-2 κόντρα στην Ατλέτικο στο «Μετροπολιτάνο», για το Champions League. Όπως είναι φυσικό αυτή η σειρά από ανεπιτυχή αποτελέσματα με τον Τούντορ στον πάγκο, ο οποίος έχει χάσει και τα τέσσερα παιχνίδια από τότε που έχει αναλάβει, αφήνοντας τους Spurs να αιωρούνται ένα βαθμό πάνω από τη ζώνη υποβιβασμού στην Premier League, κάνουν τη διοίκηση να αναζητά πιο άμεσα προπονητή από ότι είχε υπολογίσει.



Την Κυριακή έχουν ραντεβού με τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ, και μια πέμπτη σερί ήττα μπορεί να σημαίνει το τέλος του άλλοτε τεχνικού του ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με τη Sun, αν η διοίκηση επισημοποιήσει το διαζύγιο με τον Κροάτη τεχνικό, ο Σον Ντάις θα είναι το μεγάλο φαβορί για να αναλάβει τα ηνία της ομάδας, σε μια σίγουρα δύσκολη καμπή της σεζόν.

Να θυμίσουμε πως η τελευταία δουλειά του Σον Ντάις ήταν στη Νότιγχαμ Φόρεστ, όπου και απολύθηκε πριν από περίπου ένα μήνα. Ο άλλοτε τεχνικός της Έβερτον, αν τελικά πάει στους Λονδρέζους, θα είναι ο δεύτερος προσωρινός κοουτς που θα αναλάβει φέτος τα ηνία της ομάδας. Ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι δημοσιεύματα για την αποχώρηση του Τούντορ στους Λονδρέζους έγιναν πρώτο θέμα στα ΜΜΕ μετά τη ντροπιαστική διαχείριση του Κίνσκι. Αφού και πρώτο θέμα σε όλο τον κόσμο έγινε η αλλαγή του σε μόλις 17 λεπτά στο ματς κόντρα στους Ροχιμπλανκος. Όταν και ο άλλοτε τερματοφύλακας της Σλάβιας Πράγας δέχθηκε 3 γκολ σε 17 γκολ και άφησε την ομάδα του Σιμεόνε να κάνει πάρτυ κόντρα στους Spurs .