Τότεναμ: Αβέβαιο το μέλλον του Τούντορ μετά το διασυρμό από την Ατλέτικο
Το μέλλον του Ίγκορ Τούντορ στον πάγκο της Τότεναμ κρέμεται από μια κλωστή μετά το διασυρμό τους από την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Νικολό Σκίρα, ο Κροάτης κόουτς βρίσκεται υπό πίεση, καθώς η μέχρι τώρα θητεία του έχει καταγραφεί ως το χειρότερο ξεκίνημα προπονητή στην ιστορία των Σπερς.
Στο 5-2 του «Μετροπολιτάνο», η απόφαση του Τούντορ να εμπιστευτεί τον νεαρό Αντονίν Κίνσκι κάτω από τα δοκάρια αντί του Βικάριο αποδείχθηκε καταστροφική κι έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στο στρατόπεδο της Τότεναμ.
Ο 22χρονος τερματοφύλακας υπέπεσε σε δύο τραγικά λάθη που χάρισαν στους Ροχιμπλάνκος το προβάδισμα κι ο Τούντορ τον αντικατέστησε μόλις στο 17ο λεπτό, κάτι το οποίο έχουμε δει εξαιρετικά σπάνια στην ιστορία του θεσμού.
Όπως συμπληρώνει ο έγκριτος Ιταλός ρεπόρτερ, τα επόμενα τρία παιχνίδια κόντρα σε Λίβερπουλ, Ατλέτικο για τη ρεβάνς και Νότιγχαμ Φόρεστ θα είναι καθοριστικά για τον ίδιο και το μέλλον του στα Σπιρούνια.
Igor #Tudor’s future at #Tottenham is already in doubt: the games before the international break against Liverpool, Atletico Madrid and Nottingham Forest will be decisive for the croatian coach, who has the worst start as #Spurs’ manager in #THFC History. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 11, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.