Σύμφωνα με τον Νικολό Σκίρα, η θέση του Ίγκορ Τούντορ στην Τότεναμ έχει δυσχεράνει και δεν αποκλείεται να αποτελέσει άμεσα παρελθόν από τους Σπερς.

Το μέλλον του Ίγκορ Τούντορ στον πάγκο της Τότεναμ κρέμεται από μια κλωστή μετά το διασυρμό τους από την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Νικολό Σκίρα, ο Κροάτης κόουτς βρίσκεται υπό πίεση, καθώς η μέχρι τώρα θητεία του έχει καταγραφεί ως το χειρότερο ξεκίνημα προπονητή στην ιστορία των Σπερς.

Στο 5-2 του «Μετροπολιτάνο», η απόφαση του Τούντορ να εμπιστευτεί τον νεαρό Αντονίν Κίνσκι κάτω από τα δοκάρια αντί του Βικάριο αποδείχθηκε καταστροφική κι έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στο στρατόπεδο της Τότεναμ.

Ο 22χρονος τερματοφύλακας υπέπεσε σε δύο τραγικά λάθη που χάρισαν στους Ροχιμπλάνκος το προβάδισμα κι ο Τούντορ τον αντικατέστησε μόλις στο 17ο λεπτό, κάτι το οποίο έχουμε δει εξαιρετικά σπάνια στην ιστορία του θεσμού.

Όπως συμπληρώνει ο έγκριτος Ιταλός ρεπόρτερ, τα επόμενα τρία παιχνίδια κόντρα σε Λίβερπουλ, Ατλέτικο για τη ρεβάνς και Νότιγχαμ Φόρεστ θα είναι καθοριστικά για τον ίδιο και το μέλλον του στα Σπιρούνια.