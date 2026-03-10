Και πώς να μην περάσει: Τα εντυπωσιακά πέναλτι από τον Μαυροπάνο και τους συμπαίκτες του στη Γουέστ Χαμ

Η Γουέστ Χαμ του Ντίνου Μαυροπάνου επικράτησε της Μπρέντφορντ στη διαδικασία των πέναλτι έχοντας 5x5 εξαιρετικές εκτελέσεις και οι τέσσερις από αυτές στο δεξί... παραθυράκι του Κέλεχερ.

Πρόσωπο της βραδιάς ήταν για τη Γουέστ Χαμ ο Ντίνος Μαυροπάνος καθώς ήταν ο άνθρωπος που εκτέλεσε το νικητήριο πέναλτι για τα «σφυριά» και τους χάρισε την πρόκριση στην επόμενη φάση του FA Cup κόντρα στην Μπρέντφορντ (κανονική διάρκεια 2-2).

Ωστόσο είναι άξιο αναφοράς οι εκτελέσεις των παικτών της Γουέστ Χαμ οι οποίοι είχαν 5x5 και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο. Συγκεκριμένα, όλα τα σουτ ήταν... άπιαστα για τον αντίπαλο πορτιέρε, που σε κάποιες περιπτώσεις έπεσε σωστά αλλά ήταν αδύνατο να τα εξουδετερώσει.

Μία εκτέλεσε έγινε στα αριστερά και προς το κέντρο ενώ οι άλλες τέσσερις είχαν την ίδια κατάληξη. Το δεξί «παραθυράκι» του Κέλεχερ (!). Συγκεκριμένα, εκτέλεσαν οι Μπόουεν, Καστεγιάνος, Γουίλσον και Σούτσεκ πριν αναλάβει ο Έλληνας αμυντικός που άφησε... άγαλμα τον τερματοφύλακα των «σφυριών».