Η Κρίσταλ Πάλας επικράτησε 3-1 της Τότεναμ εκτός έδρας και την άφησε οριακά εκτός ζώνης υποβιβασμού στη βαθμολογία της Premier League.

Όσο και να το συζητήσει κανείς, ακούγεται ακραίο, πλέον όμως είναι και πραγματικότητα... Η Τότεναμ κινδυνεύει άμεσα με υποβιβασμό από την Premier League! Η ομάδα του Ιγκόρ Τούντορ ηττήθηκε 3-1 από την Κρίσταλ Πάλας εντός έδρας, έμεινε χωρίς βαθμό για πέμπτη συνεχόμενη αγωνιστική και απέχει μόλις έναν από την τελευταία τριάδα της βαθμολογίας...

Όλα αυτά με τους Spurs να κατακτούν πέρυσι το Europa League αλλά να προχωρούν στην απομάκρυνση του Άγγελου Ποστέκογλου, τον οποίον έκτοτε έχουν αντικαταστήσει κατά σειρά Τόμας Φρανκ και Ιγκόρ Τούντορ! Το ματς... άναψε γύρω στο μισάωρο, με τον Σαρ να έχει οριακά ακυρωθέν γκολ στο 29' και τους γηπεδούχους να απαντούν ανοίγοντας το σκορ με τον Σολάνκε πέντε λεπτά αργότερα. Ωστόσο, η χαρά των Spurs κράτησε ελάχιστα, καθώς στο 38' ο Φαν Ντε Φεν υπέπεσε σε πέναλτι και αποβλήθηκε, με τον Σαρ να ευστοχεί για την άμεση ισοφάριση.

Τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα για την Τότεναμ στη συνέχεια, με τον Λάρσεν να ανατρέπει τα δεδομένα με σουτ μέσα από την περιοχή στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους, ενώ ο Σαρ πρόλαβε να σκοράρει ξανά στο 45+7', ρίχνοντας στο καναβάτσο τους γηπεδούχους! Εν μέσω οπαδών που αποχωρούσαν και συνθημάτων για... Championship από τους φίλους της Πάλας, η Τότεναμ προσπάθησε να βρει το γκολ που θα την έβαζε ξανά στο ματς αλλά δεν είχε τύχη, με την Πάλας από τη μεριά της να έχει τις στιγμές της για τέταρτο τέρμα. Εντέλει, το 3-1 ήταν το τελικό αποτέλεσμα, με τους Spurs να... βουλιάζουν περαιτέρω...