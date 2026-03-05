Τότεναμ: Έφυγαν από το ημίχρονο οι οπαδοί της
Τι κι αν προηγήθηκε στο 34ο λεπτό με τον Σολάνκε; Μέχρι το ημίχρονο, η Τότεναμ είχε μείνει με δέκα παίκτες και είχε δεχτεί τρία γκολ από την Κρίσταλ Πάλας, με μερικούς από τους αποσβολωμένους οπαδούς της να σηκώνονται και να φεύγουν!
Όλα αυτά, την ώρα που οι φίλαθλοι των Αετών περνούσαν... ζάχαρη, φωνάζοντας στους αντιπάλους τους ότι η Μίλγουολ τους περιμένει στην Championship του χρόνου, ή, βλέποντας τους φίλους των Spurs βιδωμένους στα καθίσματά τους, τραγουδώντας «καθίστε κάτω αν πάτε για υποβιβασμό». Κι αυτό γιατί με τη διαφαινόμενη ήττα, η ομάδα του Ιγκόρ Τούντορ θα παραμείνει μόλις στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη της Premier League...
Some Tottenham fans are already leaving the stadium! 😬— SPORF (@Sporf) March 5, 2026
They have seen enough. 🫣 pic.twitter.com/uyFHM5ip2L
🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Crystal Palace fans to Tottenham fans: "Say hello to Millwall!" pic.twitter.com/JiWH1TvMc9— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 5, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.