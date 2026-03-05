Η Τότεναμ των δέκα παικτών βρέθηκε να χάνει 3-1 από την Κρίσταλ Πάλας στο ημίχρονο, με αρκετούς οπαδούς της να σηκώνονται και να φεύγουν...

Τι κι αν προηγήθηκε στο 34ο λεπτό με τον Σολάνκε; Μέχρι το ημίχρονο, η Τότεναμ είχε μείνει με δέκα παίκτες και είχε δεχτεί τρία γκολ από την Κρίσταλ Πάλας, με μερικούς από τους αποσβολωμένους οπαδούς της να σηκώνονται και να φεύγουν!

Όλα αυτά, την ώρα που οι φίλαθλοι των Αετών περνούσαν... ζάχαρη, φωνάζοντας στους αντιπάλους τους ότι η Μίλγουολ τους περιμένει στην Championship του χρόνου, ή, βλέποντας τους φίλους των Spurs βιδωμένους στα καθίσματά τους, τραγουδώντας «καθίστε κάτω αν πάτε για υποβιβασμό». Κι αυτό γιατί με τη διαφαινόμενη ήττα, η ομάδα του Ιγκόρ Τούντορ θα παραμείνει μόλις στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη της Premier League...

Some Tottenham fans are already leaving the stadium! 😬



They have seen enough. 🫣 pic.twitter.com/uyFHM5ip2L — SPORF (@Sporf) March 5, 2026