Ροσένιορ: «Είμαστε καλοί, αλλά πρέπει να γίνουμε και συνεπείς»

Ο Λίαμ Ροσένιορ επαίνεσε τους παίκτες του, μετά την εκτός έδρας νίκη της Τσέλσι κόντρα στην Άστον Βίλα, τονίζοντας όμως ότι πρέπει να υπάρξει μία συνέπεια στις καλές εμφανίσεις.

Η Τσέλσι ταξίδεψε χθες (04/03) στο Μπέρμιγχαμ για την εμβόλιμη 29η αγωνιστική της Premier League και επικράτησε με το επιβλητικό 1-4 χάρη στο χατ τρικ του Ζοάο Πέδρο (35', 46+6', 64') και το γκολ του Κόουλ Πάλμερ (55').

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο νέος προπονητής των «μπλε», Λίαμ Ροσένιορ μίλησε για την σπουδαιότητα αυτής της μεγάλης νίκης, ενώ παράλληλα επαίνεσε τους παίκτες του για την εμφάνιση τους, τονίζοντας όμως ότι θα πρέπει να υπάρξει μία συνέχεια σε αυτές τις καλές εμφανίσεις.

«Θα είναι πολύ σημαντική η σημερινή νίκη μόνο αν την υποστηρίξουμε. Πρέπει να είμαστε συνεπείς από εδώ και πέρα. Τώρα έχουμε ένα παιχνίδι για το Κύπελλο Αγγλίας, μετά έχουμε ένα τεράστιο παιχνίδι στο Παρίσι και μετά έχουμε ένα ακόμη μεγαλύτερο παιχνίδι εναντίον της Νιούκαστλ. Απλώς πρέπει να συνεχίσουμε έτσι και να μην κοιτάμε τη σημασία των αγώνων».

«Είμαστε πράγματι καλοί όμως, πρέπει να συνεχίσουμε να αποδίδουμε καλά σε αυτό το επίπεδο. Αν το καταφέρουμε τότε σίγουρα θα βρεθούμε σε καλή θέση», πρόσθεσε ο Άγγλος τεχνικός.

Παράλληλα στάθηκε και στην απόδοση του Αλεχάντρο Γκαρνάτσο, ο οποίος ναι μεν μπορεί να μην βρήκε δίχτυα, όμως ήταν καταιγιστικός μέσα στο γήπεδο και μοίρασε και την ασιστ για το τρίτο γκολ του Βραζιλιάνου στράικερ.

«Με έχει εντυπωσιάσει πραγματικά τις τελευταίες εβδομάδες και με έχει εντυπωσιάσει περισσότερο όταν έλειπε από την ομάδα, λόγω της αντίδρασης του στο ότι ήταν εκτός ομάδας, του επαγγελματισμού του, της έντασης με την οποία προπονούταν. Έκανα πολλές συζητήσεις μαζί του, δεν είναι τυχαίο που έκανε αυτή την εμφάνιση σήμερα».

«Αυτό είναι το πιο ευχάριστο για μένα, γιατί το άξιζε σήμερα. Θα έπρεπε να είχε σκοράρει γιατί βρισκόταν στη σωστή θέση, αλλά μου άρεσε πολύ το πόσο ανιδιοτελής ήταν που έδωσε το γκολ στον Ζοάο».

🚨🇦🇷 Liam Rosenior: “Garnacho was outstanding. I’ve had a lot of conversations with him”.



“I said to him: I knew he would play well vs Villa, just because of how he’s training”. pic.twitter.com/g0PZfuQVQt March 5, 2026

Χάρη στη χθεσινή αυτή νίκη, η Τσέλσι επέστρεψε ξανά στην πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας της Premier League και με την Άστον Βίλα και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να χάνουν τα παιχνίδια τους, οι «Μπλε» βρίσκονται μόλις τρεις βαθμούς πίσω από την 3η θέση.