Ο Τζακ Φλέτσερ τιμωρήθηκε με ποινή έξι αγωνιστικών και χρηματικό πρόστιμο για ομοφοβικά σχόλια σε αντίπαλό του.

Στον Τζακ Φλέτσερ, γιο του θρύλου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ντάρεν, του επιβλήθηκε ποινή έξι αγωνιστικών και πρόστιμο περίπου 1800 ευρώ, εξαιτίας ομοφοβικών σχολίων σε αντίπαλο του στον αγώνα του League Cup τον Οκτώβριο κόντρα στην Μπάρνσλεϊ.

Συγκεκριμένα στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης, ο 19χρονος δέχθηκε κόκκινη κάρτα, χωρίς αρχικά να γίνεται εμφανής ο λόγος της αποβολής. Ωστόσο η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Νησιού επιβεβαιώθηκε ότι o Φλέτσερ αποκάλεσε αντίπαλό του γκέι.

Ο ίδιος δήλωσε πως έχει μετανιώσει: «Λυπάμαι πραγματικά για τη χυδαία λέξη που χρησιμοποίησα πάνω στην ένταση της στιγμής. Κατανοώ πλήρως ότι τέτοια γλώσσα είναι απαράδεκτη και ζήτησα αμέσως συγγνώμη μετά το παιχνίδι. Μια στιγμιαία αδυναμία χαρακτήρα δεν αντικατοπτρίζει τις πεποιθήσεις και τις αξίες μου».

Επιπλέον ο ποδοσφαιριστής των Red Devils πρέπει να παρακολουθήσει υποχρεωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης δια ζώσης, αλλιώς θα τεθεί ξανά σε αναστολή συμμετοχής μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Η επίσημη ομάδα LGBTQ+ οπαδών της Γιουνάιτεντ, Rainbow Devils, δήλωσε ότι δέχεται τη συγγνώμη του Φλέτσερ και ότι η ομοφοβική γλώσσα δεν έχει θέση στο ποδόσφαιρο ή στην κοινωνία, ανεξαρτήτως πρόθεσης ή σημασίας.