Τα αρνητικά ρεκορ που κατέρριψε η Λίβερπουλ μετά την ήττα από τη Γουλβς

Η Λίβερπουλ έγραψε χθες (03/03) αρνητική ιστορία στην Αγγλία, μετά την ήττα της από την ουραγό της βαθμολογίας, Γουλβς.

Η Λίβερπουλ ταξίδεψε χθες (03/03) στο «Μολινό» για να αντιμετωπίσει τη Γουλβς στα πλαίσια της εμβόλιμης 29ης αγωνιστικής της Premier League, με τους πρωταθλητές Αγγλίας να ηττώνται με 2-1 χάρη στο γκολ του Αντρέ στο 90+4.

Η ήττα αυτή των «reds» έγραψε ιστορία στην Αγγλία, αλλά για τους πιο λάθος λόγους, καθώς η ομάδα του Άρνε Σλοτ κατάφερε δύο πράγματα που δεν έχει πετύχει ποτέ κανένας άλλος σύλλογος στην ιστορία της Premier League.

Αρχικά, χθες ήταν η πρώτη φορά που μια ομάδα που βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού σκόραρε νικητήριο γκολ στο 90+ εναντίον των εν ενεργεία πρωταθλητών Αγγλίας.

1 - André’s winner for Wolves was the first time ever a team in the relegation zone has scored a 90th minute winner against the reigning Premier League champions. Jubilation. #WOLLIV pic.twitter.com/fyRp4Ei59P — OptaJoe (@OptaJoe) March 3, 2026

Επιπλέον, το νικητήριο αυτό γκολ του Άντρε σήμαινε ότι Λίβερπουλ έχει χάσει φέτος πέντε παιχνίδια στην Premier League, χάρη σε τέρμα, το οποίο σημειώθηκε μετά το 90ο λεπτό αγώνα, τα περισσότερα που έχει χάσει ποτέ μια ομάδα σε μία μόνο σεζόν.

5 - Liverpool have lost five games thanks to 90th minute goals in the Premier League this season, the most of any side in a single campaign in the competition's history. Trauma. #WOLLIV pic.twitter.com/dA48mjxPWa — OptaJoe (@OptaJoe) March 3, 2026

Με την ήττα τους, αυτή οι «reds» παρέμειναν στη 5η θέση της κατάταξης και τους 48 βαθμούς, στο -3 από την 4η Άστον Βίλα και τις θέσεις που οδηγούν στην έξοδο στη League Phase του Champions League της επόμενης σεζόν.