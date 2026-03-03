Κορυφαίος Άγγλος διαιτητής διέκοψε για 3 λεπτά το Γουλβς-Άστον Βίλα για να πάει στα αποδυτήρια - Το σύνθημα των οπαδών

Ο διαιτητής της αναμέτρησης Γουλβς - Άστον Βίλα, Γκρεγκ Ντόσον, αναγκάστηκε να διακόψει για τρία λεπτά τον αγώνα, γιατί χρειαζόταν επειγόντως διάλειμμα για... τουαλέτα.

Η Γουλβς υποδέχθηκε τη περασμένη Παρασκευή (27/02) στην έδρα της την Άστον Βίλα στα πλαίσια της 28ης αγωνιστικής της Premier League, με τον εν λόγω αγώνα να μένει στην ιστορία, όχι επειδή οι «λύκοι», οι οποίοι έχουν δύο νίκες όλη τη χρονιά, κατάφεραν να επικρατήσουν της ομάδας του Ουνάι Έμερι που «φιγουράρει» στη 4η θέση, αλλά εξαιτίας ενός εντερικού προβλήματος που αντιμετώπισε ο διαιτητής μεσούσης της αναμέτρησης.

Αναλυτικότερα, ο Γκρεγκ Ντόσον, ο οποίος διηύθυνε το συγκεκριμένο παιχνίδι, κάπου στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου άρχισε να τρέχει προς την φυσούνα που οδηγεί στα αποδυτήρια, προς τεράστια έκπληξη τόσο του κοινού, όσο και των ίδιων των παικτών.

Η αρχική σύγχυση γρήγορα μετατράπηκε σε δυσπιστία, όταν αποκαλύφθηκε ότι η διακοπή δεν οφειλόταν ούτε σε τραυματισμό κάποιου παίκτη, ούτε σε επανεξέταση κάποιας φάσης από το VAR, αλλά στο γεγονός πως ο ελίτ ρέφερι έτρεξε στα αποδυτήρια, γιατί χρειαζόταν επειγόντως ένα διάλειμμα για τουαλέτα, το λεγόμενο και toilet break.

Όταν ο Ντόνσον επέστρεψε τελικά στον αγωνιστικό χώρο για να συνεχίσει το αγώνα, οι οπαδοί των Γουλβς, που βρίσκονταν στις εξέδρες του «Μολινό», δεν έχασαν την ευκαιρία και άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά: «χ@στ@κε, χ@στ@κε, χ@στ@κε».