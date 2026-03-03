Κορυφαίος Άγγλος διαιτητής διέκοψε για 3 λεπτά το Γουλβς-Άστον Βίλα για να πάει στα αποδυτήρια - Το σύνθημα των οπαδών
Η Γουλβς υποδέχθηκε τη περασμένη Παρασκευή (27/02) στην έδρα της την Άστον Βίλα στα πλαίσια της 28ης αγωνιστικής της Premier League, με τον εν λόγω αγώνα να μένει στην ιστορία, όχι επειδή οι «λύκοι», οι οποίοι έχουν δύο νίκες όλη τη χρονιά, κατάφεραν να επικρατήσουν της ομάδας του Ουνάι Έμερι που «φιγουράρει» στη 4η θέση, αλλά εξαιτίας ενός εντερικού προβλήματος που αντιμετώπισε ο διαιτητής μεσούσης της αναμέτρησης.
Αναλυτικότερα, ο Γκρεγκ Ντόσον, ο οποίος διηύθυνε το συγκεκριμένο παιχνίδι, κάπου στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου άρχισε να τρέχει προς την φυσούνα που οδηγεί στα αποδυτήρια, προς τεράστια έκπληξη τόσο του κοινού, όσο και των ίδιων των παικτών.
Η αρχική σύγχυση γρήγορα μετατράπηκε σε δυσπιστία, όταν αποκαλύφθηκε ότι η διακοπή δεν οφειλόταν ούτε σε τραυματισμό κάποιου παίκτη, ούτε σε επανεξέταση κάποιας φάσης από το VAR, αλλά στο γεγονός πως ο ελίτ ρέφερι έτρεξε στα αποδυτήρια, γιατί χρειαζόταν επειγόντως ένα διάλειμμα για τουαλέτα, το λεγόμενο και toilet break.
Όταν ο Ντόνσον επέστρεψε τελικά στον αγωνιστικό χώρο για να συνεχίσει το αγώνα, οι οπαδοί των Γουλβς, που βρίσκονταν στις εξέδρες του «Μολινό», δεν έχασαν την ευκαιρία και άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά: «χ@στ@κε, χ@στ@κε, χ@στ@κε».
🚨💣 Wolves vs Aston Villa match was paused for several minutes when referee Craig Pawson suddenly left the pitch to answer nature’s call 😁— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) February 28, 2026
When he returned, Wolves fans greeted him with a hilarious chant joking that he had taken so long in the toilet! 😂
Footbal at it best! pic.twitter.com/aCYxIiBFTG
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.