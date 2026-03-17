Τι και αν βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0, η ουραγός Γουλβς κατάφερε να αποσπάσει εκτός έδρας ισοπαλία 2-2 από την Μπρέντφορντ.

Η Γουλβς συνεχίζει να ελπίζει. Είναι ουραγός, αλλά το παλεύει σε κάθε ματς και κερδίζει βαθμούς. Αυτή τη φορά έκανε ζημιά στην Μπρέντφορντ και της στέρησε την ευκαιρία να πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής την 6η της βαθμολογίας Τσέλσι. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Καγιόντε στο 22', ενώ στο 27' ο Τιάγκο πέτυχε το 2-0 για την Μπρέντφορντ. Η Γουλβς απάντησε και πριν τελειώσει το α' μέρος μείωσε με τον Άρμστρονγκ. Ο Αροκοντάρε στο 77' διαμόρφωσε το 2-2.