Τεράστια γκέλα για την Άστον Βίλα, που ηττήθηκε 2-0 εκτός έδρας από την ουραγό Γουλβς.

Μετά την Άρσεναλ και τη Νότιγχαμ Φόρεστ, και η Άστον Βίλα την πάτησε ενάντια στη Γουλβς! Η ουραγός της Premier League πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα μετά από 1,5 μήνα λυγίζοντας με 2-0 εντός έδρας την ομάδα του Ουνάι Έμερι, στερώντας της την ευκαιρία να πλησιάσει την πρώτη δυάδα της βαθμολογίας.

Αναμενόμενα, οι φιλοξενούμενοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων αλλά δυσκολεύονταν να απειλήσουν, με τους Λύκους να έχουν τις στιγμές τους και το πρώτο μέρος, εντέλει, να ολοκληρώνεται χωρίς σκορ.

Στο 61' ήρθε το σοκ για τη Βίλα, καθώς ο Ζοάο Γκόμες έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με εξαιρετικό σουτ και έβαλε μπροστά στο σκορ τους γηπεδούχους! Οι παίκτες του Έμερι πίεσαν ασφυκτικά για την ισοφάριση και την άγγιξαν στις καθυστερήσεις, όμως ο Μοσκέρα έδιωξε προ της γραμμής μετά την προσπάθεια του Ονάνα.

Εντέλει, όχι απλά δεν ήρθε το 1-1, αλλά η ομάδα του Ρομπ Έντουαρντς έφτασε και σε δεύτερο γκολ στο 90+8', με τον Ροντρίγκο Γκόμες να τελειώνει ιδανικά τη φάση μετά από αστραπιαία αντεπίθεση της Γουλβς - η οποία παραμένει τελευταία και στο -14 από τη σωτηρία...