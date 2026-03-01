Άρσεναλ: Ασταμάτητη από εκτελέσεις κόρνερ
Η Άρσεναλ αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι του Λονδίνου κόντρα στη Τσέλσι με 2-1 και συνεχίζει στην κορυφή της βαθμολογίας της Premier League και στο +5 από την Μάντσεστερ Σίτι.
Χαρακτηριστικό είναι πως και τα δύο γκολ των Gunners ήρθαν από εκτέλεση κόρνερ. Στο πρώτο γκολ ο Σάκα ανέλαβε την εκτέλεση και ο Γκαμπριέλ έγραψε το 1-0 με κεφαλιά, ενώ στο δεύτερο το κόρνερ εκτέλεσε ο Ράις και σκόρερ χρίστηκε ο Τίμπερ. Η ομάδα του Αρτέτα είναι αρκετά επικίνδυνη στις εκτελέσεις κόρνερ και αυτό μαρτυρούν και τα στατιστικά καθώς έφτασε συνολικά τα 16 γκολ με αυτόν τον τρόπο στη σεζόν. Με την επίδοση αυτή ισοφάρισε την κορυφαία που έχει καταγραφεί από ομάδα σε μια αγωνιστική περίοδο. Το ίδιο ρεκόρ είχαν σημειώσει και η Όλνταμ τη σεζόν 1992-93, η Γουέστ Μπρομ την περίοδο 2016-17 και η ίδια η Άρσεναλ τη σεζόν 2023-24.
16 - Arsenal's 16 goals from corners in the Premier League this season is the joint-most by any side in a single campaign, alongside Oldham in 1992-93, West Brom in 2016-17, and the Gunners themselves in 2023-24. Angles. pic.twitter.com/SkOXJssz2h— OptaJoe (@OptaJoe) March 1, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.