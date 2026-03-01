Η Άρσεναλ μετά τη νίκη κόντρα στη Τσέλσι ισοφάρισε το ρεκόρ των 16 γκολ που προέρχονται από εκτελέσεις κόρνερ σε μία αγωνιστική περίοδο.

Η Άρσεναλ αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι του Λονδίνου κόντρα στη Τσέλσι με 2-1 και συνεχίζει στην κορυφή της βαθμολογίας της Premier League και στο +5 από την Μάντσεστερ Σίτι.

Χαρακτηριστικό είναι πως και τα δύο γκολ των Gunners ήρθαν από εκτέλεση κόρνερ. Στο πρώτο γκολ ο Σάκα ανέλαβε την εκτέλεση και ο Γκαμπριέλ έγραψε το 1-0 με κεφαλιά, ενώ στο δεύτερο το κόρνερ εκτέλεσε ο Ράις και σκόρερ χρίστηκε ο Τίμπερ. Η ομάδα του Αρτέτα είναι αρκετά επικίνδυνη στις εκτελέσεις κόρνερ και αυτό μαρτυρούν και τα στατιστικά καθώς έφτασε συνολικά τα 16 γκολ με αυτόν τον τρόπο στη σεζόν. Με την επίδοση αυτή ισοφάρισε την κορυφαία που έχει καταγραφεί από ομάδα σε μια αγωνιστική περίοδο. Το ίδιο ρεκόρ είχαν σημειώσει και η Όλνταμ τη σεζόν 1992-93, η Γουέστ Μπρομ την περίοδο 2016-17 και η ίδια η Άρσεναλ τη σεζόν 2023-24.