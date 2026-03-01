Η Άρσεναλ πήρε το ντέρμπι του Λονδίνου, επικράτησε 2-1 της Τσέλσι κι έκανε ακόμα ένα βήμα για τον πολυπόθητο τίτλο, μιας και βρέθηκε στο +5 από τη Σίτι.

Η Άρσεναλ λύγισε την Τσέλσι, επικράτησε 2-1 στο λονδρέζικο ντέρμπι και βρέθηκε στο +5 από την Μάντσεστερ Σίτι, αλλά με ματς περισσότερο. Μια τεράστια νίκη για τους Gunners που απέδειξαν πως έχουν τον τρόπο να παίρνουν αυτό που θέλουν ακόμα και όταν δεν πείθουν με την εικόνα τους. Με δέκα παίκτες ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση οι Μπλε, οι οποίοι έμειναν στην 6η θέση και στο -6 από την τετράδα της Premier League.