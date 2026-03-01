Ο Όλιβερ Γκλάσνερ άφησε αιχμές για τη διαιτησία στην ήττα της Κρίσταλ Πάλας από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η Κρίσταλ Πάλας λύγισε με ανατροπή και δέκα παίκτες στο εκτός έδρας ματς με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τη φάση που άλλαξε το ματς να είναι το πέναλτι με το οποίο ισοφάρισαν οι Κόκκινοι Διάβολοι στο 57' - και το οποίο έφερε και την αποβολή του Λακρουά.

Μιλώντας μετά τον αγώνα, ο Όλιβερ Γκλάσνερ άφησε αιχμές για τη διαιτησία, σχολιάζοντας όσα έγιναν στην εν λόγω φάση. Όπως είπε, «η κόκκινη κάρτα άλλαξε εντελώς το παιχνίδι. Ένα πέναλτι και μια κόκκινη κάρτα είναι μια πολύ αυστηρή απόφαση, γιατί το φάουλ ξεκίνησε έξω από την περιοχή και συνήθως το φάουλ πρέπει να δίνεται στο σημείο όπου ξεκινά η παράβαση. Ο Ματέους Κούνια ήταν πολύ έξυπνος που περίμενε μέχρι να μπει μέσα στην περιοχή πριν πέσει.

Μίλησα με τον τέταρτο διαιτητή, έπρεπε πρώτα να ελέγξουν αν ήταν οφσάιντ ή όχι, μετά αν ήταν φάουλ ή όχι, έπειτα πού ξεκίνησε και αν ήταν κόκκινη κάρτα ή όχι. Είναι τρεις ή τέσσερις φάσεις που πρέπει να κριθούν και αυτό παίρνει χρόνο, αλλά φαίνεται πως ήταν λάθος απόφαση, οπότε δεν γίνεται καλύτερη αν χρειάζεται λιγότερο χρόνο. Όμως πρέπει να την αποδεχτούμε. Δεν είναι πέναλτι, ίσως θα μπορούσε να δοθεί κόκκινη κάρτα για το φάουλ έξω από την περιοχή. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να συζητηθεί. Ίσως να είναι και λίγο το μπόνους του Ολντ Τράφορντ».