Μαυροπάνος: «Οι γονείς μου είναι η έμπνευσή μου για όλα»

Ο Ντίνος Μαυροπάνος μιλάει για τα ματς που έχει ξεχωρίσει στην καριέρα του, τα πρότυπά του και τους συμπαίκτες και αντιπάλους που έχει ξεχωρίσει.

Ο Ντίνος Μαυροπάνος παραχώρησε μία μεγάλη συνέντευξη στην επίσημη ιστοσελίδα της Γουέστ Χαμ μιλώντας όχι για μόνο για το παρόν, αλλά και για το σύνολο της καριέρας του μέχρι τώρα.

Ο Έλληνας κεντρικός αναφέρθηκε στα ματς που έχει ξεχωρίσει απ' όσα έχει δει και παίξει στη ζωή του, στα πρότυπα που είχε καθώς μεγάλωνε, τα επιτεύγματά του ως τώρα, τα γκολ που έχει σημειώσει και τους συμπαίκτες και τους αντιπάλους που τον έχουν εντυπωσιάσει στην καριέρα του.

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Μαυροπάνος

Ποδοσφαιρικές αναμνήσεις

Θα έλεγα πιθανότατα το UEFA Euro 2004, όταν η Εθνικής Ελλάδος κατέκτησε το τουρνουά. «Θυμάμαι ακόμη τον τελικό και τους πανηγυρισμούς σε όλη τη χώρα. Ήταν μια ξεχωριστή στιγμή, σίγουρα.

Θα έλεγα επίσης το πρώτο μου παιχνίδι στην Premier League απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Άρσεναλ, στο Ολντ Τράφοντ τον Απρίλιο του 2018.

Τέλος, θα έλεγα τη νίκη μας (με την Ελλάδα) με 2-1 απέναντι στην εθνική Αγγλίας στο Γουέμπλεϊ τον Οκτώβριο του 2024».

Πρότυπα

«Προφανώς οι γονείς μου είναι η έμπνευσή μου, για όλα όσα έχουν κάνει για μένα. Θέλω να τους δίνω χαρά μέσα από το ποδόσφαιρο, παρότι ξέρω ότι εκτιμούν τα πάντα και πέρα από αυτό».

Σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, δεν έχω κάποιον που να με εμπνέει ιδιαίτερα, αλλά είχα κάποια είδωλα όπως ο Σέρχιο Ράμος και ο Πάολο Μαλντίνι.

Προσωπικά επιτεύγματα

«Το ότι βρίσκομαι εδώ τώρα είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου, γιατί δεν νομίζω ότι μεγάλο ποσοστό ανθρώπων μπορεί να ζει αυτό που ζούμε εμείς, παίζοντας στην Premier League με τη Γουέστ Χαμ.

Νιώθω ευγνωμοσύνη για την ευκαιρία που έχω. Αν σκεφτείς πόσοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα ήθελαν να βρίσκονται στη δική μου – ή γενικά στη δική μας – θέση, είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτό που κάνουμε. Οπότε αισθάνομαι τυχερός που βρίσκομαι εδώ.

Θα έλεγα επίσης την πρώτη μου συμμετοχή με την Εθνική Ελλάδος, που ήταν μια φιλική νίκη 2-1 απέναντι στην Ονδούρα τον Μάρτιο του 2021.

Έχω επίσης μετάλλιο νικητή FA Cup από την εποχή μου στην Άρσεναλ, όταν κατέκτησε τη διοργάνωση το 2020. Εκείνη τη σεζόν αγωνιζόμουν ως δανεικός στη Νυρεμβέργη, αλλά ήμουν στον πάγκο στον τρίτο γύρο απέναντι στη Λιντς.».

Γκολ

Πρέπει να πω το γκολ που πέτυχα για τη Γουέστ Χαμ. απέναντι στην Άρσεναλ. τον Δεκέμβριο του 2023. Ήταν το πρώτο μου γκολ για τον σύλλογο, σε μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη απέναντι στην πρώην ομάδα μου, οπότε αυτό είναι το νούμερο ένα.

Έχω σκοράρει δύο γκολ με την Εθνική Ελλάδος, τα οποία ήρθαν στη νίκη 5-0 εντός έδρας απέναντι στο Γιβραλτάρ τον Σεπτέμβριο του 2023, και ήταν μια όμορφη στιγμή.

Θα έλεγα επίσης το πρώτο μου επαγγελματικό γκολ με τον ΠΑΣ Γιάννινα.. Παίζαμε απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης στην πρώτη αγωνιστική της σεζόν 2017/18, που ήταν και το πρώτο μου παιχνίδι ως βασικός, και το γκολ μου στο 19ο λεπτό ήταν το νικητήριο.

Αγώνες

Ξανά, το παιχνίδι απέναντι στην Εθνική Αγγλίας στο Wembley. Με όλα όσα είχαν συμβεί (μετά τον τραγικό χαμό του Τζορτζ Μπάλντοκ), ήταν απλώς ξεχωριστό.

Λάτρεψα επίσης τα παιχνίδια εδώ στο UEFA Europa League. Εκείνες οι βραδιές ήταν τόσο ιδιαίτερες για μένα που δεν μπορώ να διαλέξω μία, γιατί όλες είχαν τη δική τους σημασία.

Και τέλος, το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν με τη Στουτγκάρδη τον Μάιο του 2022, απέναντι στην Κολωνία, όταν ο Βατάρου Έντο, που τώρα παίζει στη Λίβερπουλ., σκόραρε στο τελευταίο λεπτό για το 2-1 και παραμείναμε στην κατηγορία. Δεν χρειάστηκε καν να παίξουμε μπαράζ παραμονής, ήταν απίστευτο και όλοι μπήκαν στο γήπεδο!

Συμπαίκτες

Ο Μεσούτ Οζίλ. Μου άρεσε πολύ η ποιότητά του και τα πάντα στο παιχνίδι του. Τι παίκτης!

Θα πω επίσης τον Τζάροντ Μπόουεν. Πιστεύω πως οι ικανότητές του και η ενέργεια που βάζει σε κάθε προπόνηση και αγώνα είναι εξαιρετικές.

Τέλος, θα πω τον Σωκράτης Παπασταθόπουλος. Παίξαμε μαζί ξανά στην Άρσεναλ και με βοήθησε πολύ να καταλάβω καλύτερα το παιχνίδι και όλα όσα το περιβάλλουν, γιατί ήταν η πρώτη μου χρονιά εκτός Ελλάδας, στην Premier League.

Αντίπαλοι

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ σίγουρα, γιατί από το πουθενά μπορεί να δημιουργήσει ένα γκολ. Νομίζω πως είναι ένας από τους καλύτερους επιθετικούς στον κόσμο και είναι πολύ δύσκολο να τον αντιμετωπίσεις.

Θα έλεγα επίσης τον Λεβαντόφσκι, όταν ήταν στην Μπάγερν Μονάχου. Ήταν ασταμάτητος.

Ο Μπαπέ είναι επίσης πολύ δύσκολος αντίπαλος. Δεν μπορείς να εξηγήσεις πόσο γρήγορος είναι μέχρι να βρεθείς δίπλα του και να προσπαθήσεις να τον σταματήσεις!

Επιτεύγματα στη Γουέστ Χαμ

Νομίζω πως το πρώτο μου γκολ για τη Γουέστ Χαμ, απέναντι στην Άρσεναλ είναι ένα από αυτά, γιατί ήταν μια ξεχωριστή βραδιά για τον σύλλογο και για μένα.

Θα έλεγα επίσης το παιχνίδι απέναντι στη Φράιμπουργκ στους «16» του UEFA Europa League, όταν κερδίσαμε 5-0 τον Μάρτιο του 2024. Ήταν μια ιδιαίτερη βραδιά, όπως και το παιχνίδι απέναντι στη Μπάγερ Λεβερκούζσεν στα προημιτελικά.

Θα πω επίσης το ντεμπούτο μου, που ήταν στη νίκη 3-1 απέναντι στην Μπάτσκα Τόπολα τον Σεπτέμβριο του 2023.