Ο Όλιβερ Γκλάσνερ έχει ξεκαθαρίσει πως θα αποχωρήσει από την Κρίσταλ Πάλας το καλοκαίρι, αλλά αυτό δύναται να συμβεί και νωρίτερα...

Με μία μόλις νίκη στα 15 τελευταία ματς, η Κρίσταλ Πάλας παραπαίει, αποτυγχάνοντας να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα ακόμα και ενάντια στη Ζρίνσκι, με την οποία έφερε 1-1 στο Μόσταρ για τα playoffs του Conference League.

Οι οπαδοί των Αετών αποδοκίμασαν τον Όλιβερ Γκλάσνερ, που ναι μεν έφερε στο Σέλχαρστ Παρκ το FA Cup και το Community Shield, ωστόσο εδώ και λίγο καιρό έχει βρεθεί στο στόχαστρο, την ώρα που διάγει τους τελευταίους του μήνες στην Πάλας - καθώς έχει ξεκαθαρίσει πως θα αποχωρήσει το καλοκαίρι, όταν ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του με τους Λονδρέζους.

Με δηλώσεις του, ο Αυστριακός εξέφρασε την άποψη ότι «απλά δεν είμαι αρκετά καλός για να αντικαταστήσω τους παίκτες που πουλήσαμε, δεν είμαι αρκετά καλός για να ενσωματώσω τους νέους παίκτες με έναν τρόπο ώστε να παίζουμε όπως παίζαμε. Δεν είμαι αρκετά καλός για να ανταπεξέλθουμε με το πρόγραμμα».

Αγγλικά ΜΜΕ αναφέρουν πως το ενδεχόμενο να αποχωρήσει πριν το καλοκαίρι ο Γκλάσνερ δεν μπορεί να αποκλειστεί, με την Κρίσταλ Πάλας να είναι στο +8 από την τελευταία τριάδα της βαθμολογίας της Premier League. Υπενθυμίζεται πως τον Ιανουάριο πουλήθηκε στη Μάντσεστερ Σίτι ο Γκουέχι, ενώ αποκτήθηκαν έναντι δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ οι Στραντ Λάρσεν και Τζόντσον.