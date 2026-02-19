Η Νόα συνεχίζει τις εκπλήξεις και με τη νίκη με 1-0 επί της Άλκμααρ απέκτησε τον πρώτο λόγο για πρόκριση στους «16» του Conference League. Κόλλησε στην ισοπαλία η Κρίσταλ Πάλας.

Νόα - Άλκμααρ 1-0

Προβάδισμα πρόκρισης για τη Νόα κόντρα στην Άλκμααρ, στο ζευγάρι από το οποίο ενδέχεται να προκύψει ο αντίπαλος της ΑΕΚ για τους «16» του Conference League. Οι Αρμένιοι συνεχίζουν δυναμικά τις εκπλήξεις στη διοργάνωση κι αυτή τη φορά κατάφεραν να βάλουν κάτω τους Ολλανδούς επικρατώντας 1-0.

Το γκολ που έκρινε τον αγώνα πέτυχε ο Χαμπαρτζουμιάν στο 54΄, το οποίο αποτελεί και το πρώτο στην ιστορία του αρμένικου ποδοσφαίρου απέναντι σε ομάδες της Ολλανδίας! Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να υπερασπιστούν το 1-0 μέχρι το τελευταίο σφύριγμα με τη βοήθεια του... δοκαριού στα τελευταία λεπτά και θα ταξιδέψουν στην έδρα της Άλκμααρ σε μια εβδομάδα με ένα ισχνό προβάδισμα στις αποσκευές τους.

Ζρίνσκι - Κρίσταλ Πάλας 1-1

Στο Λονδίνο θα κριθεί ο νικητής του ζευγαριού Ζρίνσκι και Κρίσταλ Πάλας μετά το ισόπαλο 1-1 του πρώτου αγώνα. Οι Λονδρέζοι μπορεί να έφεραν τον τίτλο του φαβορί, αλλά δεν τον δικαιολόγησαν μέσα στο γήπεδο και αρκέστηκαν στην ισοπαλία. Αν και ο Σαρ έβαλε μπροστά στο σκορ το σύνολο του Γκλάσνερ με γκολ του Σαρ στο 44΄, οι Ουκρανοί κατάφεραν να ισοφαρίσουν με τον Αμπράμοβιτς στο 55΄για το τελικό 1-1 που άφησε τα πάντα ανοικτά ενόψει της ρεβάνς στο «Σέλχαρστ Παρκ».

Κουόπο - Λεχ Πόζναν 0-2

Προβάδισμα πρόκρισης για τους «16» του Conference League απέκτησε η Λεχ Πόζναν, η οποία λύγισε με 2-0 την Κουόπο εκτός έδρας. Οι Πολωνοί κατάφεραν να χτίσουν τα θεμέλια από το πρώτο κιόλας ημίχρονο απέναντι στους Φινλανδούς που πάλευαν με δέκα παίκτες σχεδόν για ολόκληρη τη διάρκεια του αγώνα.

Μόλις στο 9΄του γκολ του Κοζουμπάλ έβαλε σε θέση οδηγού τους φιλοξενούμενους, με την αποβολή του Λουτούμπα τρία λεπτά αργότερα να απλοποιεί το έργο τους. Στο 41΄τελικά η Λεχ Πόζναν πρόσθεσε και δεύτερο γκολ του Ισμαχίλ που διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Σίγκμα Όλομουτς - Λωζάνη 1-1

Ισόπαλες αναδείχθηκαν Σίγκμα Όλομουτς και Λωζάνη με το τελικό 1-1 να αφήνει ανιχτούς λογαριασμούς ενόψει της ρεβάνς στην Ελβετία. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Μπάτλερ-Ογιεντέτσι στο 22, όμως οι Τσέχοι ισοφάρισαν με τον Στουρμ στο β΄μέρος (58΄) για να διαμορφώσουν την ισορροπία.



