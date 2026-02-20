Ο Γουέιν Ρούνεϊ, «επιτέθηκε» στον Άρνε Σλοτ, υποστηρίζοντας πως δεν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για τον πάγκο της Λίβερπουλ.

Η σεζόν που διανύει η Λίβερπουλ φέτος δεν είναι καθόλου ικανοποιητική, παρά το γεγονός πως πέρσι στέφθηκε πρωταθλήτρια και αρκετοί είναι εκείνοι που έχουν ήδη αρχίσει να εκφράζουν την αντίθεσή τους για τον προπονητή της ομάδας, Άρνε Σλοτ, υποδεικνύοντας τον ως τον κύριο «υπάιτιο» αυτής της μέτριας αγωνιστικής πορείας.

Μιλώντας στην εκπομπή «The Overlap Fan Debate» του Sky Sports, ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Γουέιν Ρούνεϊ «επιτέθηκε» στον Ολλανδό τεχνικό, σημειώνοντας πως ίσως τελικά δεν έχει τα όσα χρειάζονται για να είναι προπονητής σε μία μεγάλη όμαδα όπως η Λίβερπουλ.

«Είναι περίεργο, έτσι δεν είναι όταν μιλάμε για τον Σλοτ που βρίσκεται σε δοκιμαστικό για να κρατήσει τη δουλειά του, παρά το ότι πέρσι κέρδισε την Premier League. Τον έχω συναντήσει μερικές φορές, αλλά δεν νομίζω ότι έχει αυτή την αύρα που απαιτείται για να είναι προπονητής στη Λίβερπουλ και ίσως αυτό συμβαίνει επειδή η Λίβερπουλ μόλις αποχώρήστηκε τον Γιούργκεν Κλοπ και προφανώς είναι δύσκολο για οποιονδήποτε άλλον να τον αντικαταστήσει, αλλά και πάλι δεν νομίζω ότι έχει αυτή την αύρα που χρειάζεται».

🗣️ Wayne Rooney on Arne Slot: I’ve met him a few times, seems a nice fella but I just don’t think for Liverpool he’s got that aura about him and maybe this is because you’ve just come off the back of Jurgen Klopp and it’s going to be a bit difficult for anyone to have that." pic.twitter.com/WtryqStmJt — PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) February 18, 2026

«Έχω μιλήσει με προπονητές και ξέρω ότι μπορεί να είναι δύσκολο για αυτούς κατά καιρούς, αλλά θεωρώ ότι αν δεν τους βάλει στην πρώτη πεντάδα της Premier League, σίγουρα θα φύγει. Και είναι τρελό να το λες αυτό για κάποιον που μόλις κέρδισε το πρωτάθλημα».

Rooney



"It’s strange isn’t it when you’re talking about Slot being on an audition to keep his job when he has obviously recently won the Premier League,"



“I have met him a couple of times, but I just don’t think, for Liverpool, he has that aura – and maybe that’s because… — Im_A_Believer (@BelieveInKlopp) February 19, 2026

Ο εμβληματικός αρχηγός των «κόκκινων διαβόλων» τόνισε ωστόσο, πως δεν πιστεύει ότι ευθύνεται μόνο ο Σλοτ για την κατάσταση της ομάδας. «Ο Σαλάχ και ο Φαν Ντάικ δεν αποδίδουν όπως την περασμένη σεζόν, έχουν χάσει και τους Αλεξάντερ-Άρνολντ, Λουίς Ντίαζ και δυσκολεύονται και με την κατάσταση του Ντιόγκο Ζότα».

«Για μένα, ο Σαλάχ είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στην ιστορία της Premier League και ο Φαν Ντάικ μπαίνει σε αυτή τη συζήτηση ως ένας από τους καλύτερους αν και αμυντικός, αλλά φέτος δεν αποδίδουν όπως πρέπει», κατέληξε ο 40 χρόνος πρωην επιθετικός.