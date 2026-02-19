Η Άρσεναλ ανακοίνωσε και επίσημα την επέκταση συμβολαίου του Σάκα έως το 2031.

O Μπουκάγιο Σάκα υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Άρσεναλ για ακόμη πέντε χρόνια.

Λίγες μέρες νωρίτερα, όπως είχε αποκαλύψει το BBC Sport, οι Gunners αποφάσισαν να προσφέρουν νέο συμβόλαιο στον 24χρονο Άγγλο, του οποίου το προηγούμενο έληγε το 2027. Ο σύλλογος δείχνει μεγάλη εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο του, ενώ οι απολαβές του θα φτάσουν τα 16 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, γεγονός που τον καθιστά τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη της ομάδας.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός έχει εξελιχθεί σε αναπόσπαστο μέλος της ομάδας του Αρτέτα. Τη φετινή σεζόν έχει καταγράψει 34 εμφανίσεις και έχει σκοράρει οκτώ φορές, ενώ έχει μοιράσει και επτά ασίστ.

O Σάκα δήλωσε μετά το νέο deal: «Νιώθω υπέροχα. Αισθάνομαι τεράστια χαρά που συνεχίζω την πορεία μου σε αυτόν τον σύλλογο. Για μένα, η απόφαση ήταν εύκολη και το μόνο που εύχομαι είναι να κατακτήσουμε τα πάντα εδώ. Η διαδρομή που έχω διανύσει, από εκεί όπου ξεκίνησα μέχρι το σημείο που βρίσκομαι σήμερα, αλλά και η πορεία της ομάδας, είναι κάτι ξεχωριστό. Έχουμε επιστρέψει εκεί όπου ανήκουμε».