Σάκα: Υπογράφει νέο συμβόλαιο μέχρι το 2031 με την Άρσεναλ
Η Άρσεναλ φροντίζει να «δέσει» τον πιο επιδραστικό της παίκτη . Ο λόγος για τον Μπουκάγιο Σάκα, το παιδί που μεγάλωσε στο «Έμιρεϊτς» από το 2018, όταν και έκανε το ντεμπούτο του στα 17 του χρόνια και έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τους Gunners. Ετοιμάζεται να παραμείνει στο βόρειο Λονδίνο για πολλά ακόμη χρόνια.
Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Όρνστιν και το Athletic, οι δύο πλευρές έχουν ήδη δώσει τα χέρια για την επέκταση της συνεργασίας τους έως το 2031. Ο 24χρονος Άγγλος εξτρέμ απάντησε θετικά στην πρόταση της Άρσεναλ, με το υπάρχον συμβόλαιό του (που λήγει το καλοκαίρι του 2027) να μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία για ανανέωση. Μόλις «κλειδώσουν» οι τελευταίες λεπτομέρειες, ο Σάκα θα υπογράψει νέο πενταετές deal.
🚨 EXCLUSIVE: Bukayo Saka agrees new + improved 5yr contract at Arsenal. 24yo England int’l currently at #AFC until June 2027 - fresh terms to summer 2031 in process of being finalised. Deal to recognise winger’s standing among Europe’s best @TheAthleticFC https://t.co/LDfaH5OqiZJanuary 9, 2026
Να θυμίσουμε πως τη φετινή σεζόν έχει βρεί δίχτυα επτά φορές και μοίρασε τέσσερις ασίστ σε 27 ματς με την Άρσεναλ σε Premier League, Champions League και League Cup ενώ συνολικά έχει πραγματοποιήσει 290 εμφανίσεις με τη φανέλα των Gunners σκοράροντας 77 γκολ και 67 ασίστ.
