Όπως αναφέρει το BBC, ο Μπουκάγιο Σάκα υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031 με την Άρσεναλ, εξασφαλίζοντας τεράστιες απολαβές.

Εκ των σημαντικότερων ποδοσφαιριστών την Άρσεναλ τα τελευταία χρόνια, ο Μπουκάγιο Σάκα εξαργύρωσε τον ρόλο του στους Κανονιέρηδες, εξασφαλίζοντας ένα νέο συμβόλαιο με τις καλύτερες απολαβές στο Emirates!

Όπως αναφέρει το BBC, ο 24χρονος μεσοεπιθετικός επέκτεινε τη συνεργασία του με τους Λονδρέζους μέχρι το 2031, την ώρα που η προηγούμενη συμφωνία είχε ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Μάλιστα, ο Σάκα θα γίνει και ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της Άρσεναλ, καθώς θα βγάζει πάνω από 16 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση!

Μέλος του κλαμπ από επτά ετών, ο Βρετανός εξτρέμ έχει να επιδείξει 77 γκολ και 78 ασίστ σε 296 συμμετοχές, ενώ έχει κατακτήσει ένα Κύπελλο Αγγλίας και δύο Community Shield. Από το 2020 είναι και διεθνής με την εθνική ομάδα της Αγγλίας, με την οποία έχει παίξει 14 τέρματα σε 48 αγώνες.