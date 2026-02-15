Νότιγχαμ Φόρεστ: Κι επίσημα εποχή Περέιρα
Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Βίτορ Περέιρα, ο οποίος πρόκεται να γίνει ο τέταρτος προπονητής της ομάδας για τη φετινή σεζόν. Ο Πορτογάλος τεχνικός, γνώριμος στον Βαγγέλη Μαρινάκη από τη θητεία του στον Ολυμπιακό, υπέγραψε συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2027, διαδεχόμενος τον Σον Ντάις.
Η αποστολή του Περέιρα είναι δύσκολη, καθώς παραλαμβάνει τη Φόρεστ μόλις μία θέση και τρεις βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Παρά το γεγονός ότι απολύθηκε από τη Γουλβς τον περασμένο Νοέμβριο, η προηγούμενη επιτυχία του να σώσει τους Λύκους και η υποψηφιότητά του για τον τίτλο του προπονητή της χρονιάς στην Premier League, φέρνουν μία αισιοδοξία στη διοίκηση της Φόρεστ ότι θα μπορέσει να αναστρέψει το κλίμα και στο «City Ground».
Ο ίδιος θα πέσει κατευθείαν στα βαθιά μιάς και το ντεμπούτο του θα γίνει την Πέμπτη (19/2) στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε για τα Play Offs του Europa League, ενώ ακολουθεί το δύσκολο εντός έδρας ματς με τη Λίβερπουλ για την Premier League.
Η ανακοίνωση της ομάδας
Nottingham Forest is delighted to confirm that Vítor Pereira has been appointed as Head Coach on an 18-month deal.— Nottingham Forest (@NFFC) February 15, 2026
Pereira began his managerial career in his homeland, Portugal, in 2002. After gaining extensive experience across the country, he took over Porto in 2011, where a… pic.twitter.com/nnHmRKPoLU
