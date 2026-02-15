Η Νότιγχαμ Φόρεστ επισημοποίησε τη συμφωνία της με τον Βίτορ Περέιρα, με τον Πορτογάλο τεχνικό να υπογράφει συμβόλαιο για τον επόμενο 1μιση χρόνο.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Βίτορ Περέιρα, ο οποίος πρόκεται να γίνει ο τέταρτος προπονητής της ομάδας για τη φετινή σεζόν. Ο Πορτογάλος τεχνικός, γνώριμος στον Βαγγέλη Μαρινάκη από τη θητεία του στον Ολυμπιακό, υπέγραψε συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2027, διαδεχόμενος τον Σον Ντάις.

Η αποστολή του Περέιρα είναι δύσκολη, καθώς παραλαμβάνει τη Φόρεστ μόλις μία θέση και τρεις βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Παρά το γεγονός ότι απολύθηκε από τη Γουλβς τον περασμένο Νοέμβριο, η προηγούμενη επιτυχία του να σώσει τους Λύκους και η υποψηφιότητά του για τον τίτλο του προπονητή της χρονιάς στην Premier League, φέρνουν μία αισιοδοξία στη διοίκηση της Φόρεστ ότι θα μπορέσει να αναστρέψει το κλίμα και στο «City Ground».

Ο ίδιος θα πέσει κατευθείαν στα βαθιά μιάς και το ντεμπούτο του θα γίνει την Πέμπτη (19/2) στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε για τα Play Offs του Europa League, ενώ ακολουθεί το δύσκολο εντός έδρας ματς με τη Λίβερπουλ για την Premier League.

Η ανακοίνωση της ομάδας