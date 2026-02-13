Για οριστική συμφωνία μεταξύ Βίτορ Περέιρα και Νότιγχαμ Φόρεστ κάνουν λόγο στην Αγγλία, με υπογεγραμμένο συμβόλαιο για την έναρξη της συνεργασίας τους.

Μόνο οι ανακοινώσεις φαίνεται πως απομένουν για την επισημοποίηση του γάμου ανάμεσα σε Νότιγχαμ Φόρεστ και Βίτορ Περέιρα!

Ο Πορτογάλος προπονητής, που είχε περάσει από τον πάγκο του Ολυμπιακού τη σεζόν 2014-2015, ήταν ο εκλεκτός της διοίκησης για να διαδεχτεί τον Σον Ντάις στον πάγκο της ομάδας και οι εξελίξεις καταφτάνουν βροχή από το Νησί.

Σύμφωνα με τον Άγγλο δημοσιογράφο, Μπεν Τζέικομπς, ο Περέιρα υπέγραψε το απόγευμα της Παρασκευής (13/2) το συμβόλαιό του με τη Νότιγχαμ Φόρεστ και πλέον μένει να δρομολογηθούν οι επίσημες ανακοινώσεις.

Κάπως έτσι ο Πορτογάλος τεχνικός ετοιμάζεται να επιστρέψει στους πάγκους της Αγγλίας τέσσερις μήνες μετά την απόλυσή του από τη Γουλβς, η οποία αποφάσισε να χωρίσει τους δρόμους τους μετά από δέκα ματς χωρίς νίκη στην Premier League.

Θυμίζουμε πως ο 57χρονος είχε καθίσει στον πάγκο του Ολυμπιακού για τη σεζόν 2014/2015, τον οποίο οδήγησε στην κατάκτηση του νταμπλ, προτού μετακομίσει στη γειτονική Τουρκία για λογαριασμό της Φενέρμπαχτσε.