Η Telegraph αποκάλυψε ότι είναι πιθανό ο Χιρτσέλερ να αποχωρήσει από την Μπράιτον, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα για τον αποτυχημένο μεταγραφικό σχεδιασμό του τον Κωστούλα.

Το μέλλον του Φαμπιάν Χιρτσέλερ στον πάγκο της Μπράιτον φαντάζει πλέον εξαιρετικά αβέβαιο, καθώς οι Γλάροι περνούν μια παρατεταμένη κρίση με μόλις μία νίκη σε 13 αγώνες της Premier League. Παρά το γεγονός ότι ο 32χρονος τεχνικός δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027, πληθαίνουν οι ισχυρισμοί πως δύσκολα θα βρίσκεται στο Amex μέχρι την επόμενη σεζόν.

Οι λόγοι της αμφισβήτησης αυτής δεν εντοπίζονται μόνο στα αποτελέσματα, αλλά και στην αποτυχία του μοντέλου των μεταγραφών που έχουν υιοθετήσει. Η Μπράιτον δαπάνησε περίπου 344 εκατ. ευρώ τα τελευταία δύο χρόνια, χωρίς όμως οι επενδύσεις αυτές να αποδώσουν. Η Telegraph, που έφερε στο φως τους προβληματισμούς γύρω από το μέλλον του Χιρτσέλερ, χρησιμοποίησε μάλιστα ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Χαράλαμπο Κωστούλα.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Ματ Λο, ο 18χρονος Έλληνας επιθετικός, που αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι αντί 34 εκατ. ευρώ θεωρείται ένα από τα κορυφαία ταλέντα της Ευρώπης, όμως δεν ήταν έτοιμος να αντικαταστήσει τον Ζοάο Πέδρο, έχοντας σημειώσει μόλις δύο γκολ φέτος. Αυτό ανάγκασε την ομάδα να βασίζεται αποκλειστικά στον 35χρονο Ντάνι Γουέλμπεκ, αναδεικνύοντας ότι εκεί υπήρχε ένα κενό στον σχεδιασμό.

Ο Γερμανός κόουτς, έχει επωμιστεί μεγάλο μέρος της αποτυχίας της Μπράιτον το τελευταίο διάστημα και δεν αποκλέιεται να αποχωρήσει μόνος του, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.