Ο Φαμπιάν Χιρτσέλερ μίλησε με κολακευτικά λόγια, για ακόμη μία φορα, για τον Μπάμπη Κωστούλα στην συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα της Μπράιτον με την Μάντσεστερ Σίτι.

Η Μπράιτον ταξιδεύει σήμερα στο Μάντσεστερ για να αντιμετωπίσει την Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα στα πλαίσια της 21η εμβόλιμης αγωνιστικής της Premier League.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν την αναμέτρηση, ο προπονητής των «γλάρων», Φαμπιάν Χιρτσέλερ μίλησε με τα καλύτερα λόγια, για ακόμη μια φορά, για τον Μπάμπη Κωστούλα, που ξεκίνησε βασικός για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα την προηγούμενη εβδομάδα στο παιχνίδι εναντίον της Μπέρνλι και ήταν κιόλας ένας εκ των διακριθέντων του αγώνα μοιράζοντας και μία ασίστ (πέτυχε και ένα τέρμα, το οποίο όμως ακυρώθηκε για offside μετά την παρέμβαση του VAR).

Ο Γερμανός τεχνικός δεν απέκλεισε μάλιστα το ενδεχόμενο να ξανά δώσει θέση βασικού στον Έλληνα επιθετικό, τονίζοντας δε πως πιστεύει πολύ στον παίκτη και τις ικανότητες του, ενώ στάθηκε και στην εξαιρετική δουλειά που κάνει στις προπονήσεις.

«Πιστεύουμε πολύ στον Μπάμπη. Το απέδειξε και στον αγώνα εναντίον της Μπέρνλι ότι μπορεί να παίξει ως στράικερ. Μπορεί επίσης να παίξει και ως δεκάρι. Έχει ήδη αγωνιστεί πολλές φορές με την πρώην ομάδα του ως κεντρικός επιθετικός και επίσης στις προπονήσεις ξέρει πολύ καλά να βρίσκει τον στόχο».

«Είναι πολύ επικίνδυνος μπροστά στην εστία. Θέλουμε πάντα να δίνουμε στους νεαρούς παίκτες την ευκαιρία να βελτιωθούν και να εξελιχθούν, (και ο Κωστούλας) είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτού», συμπλήρωσε ο 32χρόνος προπονητής.

Η Μπράιτον αυτή την στιγμή βρίσκεται στην 10η θέση της Premier League με 28 βαθμούς, στο -2 από τις θέσεις που οδηγούν σε ευρωπαϊκό εισιτήριο, ενώ μία πιθανή νίκη της σήμερα το βράδυ θα την ανέβαζε στην 5η θέση της βαθμολογίας, που φέτος μπορεί να οδηγήσει, όπως και πέρσι, τις αγγλικές ομάδες στην League Phase του Champions League.