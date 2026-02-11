Ο Ρούνεϊ τα «βάζει» με τον viral οπαδό της Γιουνάιτεντ: «Θα στεναχωριόταν αν η ομάδα έκανε το 5/5»

Ο Γουέιν Ρούνεϊ κατακεραύνωσε τον viral οπαδό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Φρανκ Ιλέτι, δηλώνοντας πως θα στεναχωριόταν αν οι «κόκκινοι διάβολοι» έκαναν το πολυπόθητο 5/5.

Ο Γουέιν Ρούνεϊ «επιτέθηκε» στον Φρανκ Ιλέτι, υπονοώντας ότι ο οπαδός, ο οποίος έχει γίνει viral επειδή αρνήθηκε να κόψει τα μαλλιά του μέχρι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κερδίσει πέντε συνεχόμενα παιχνίδια, θα στεναχωριόταν αν όντως η ομάδα κατάφερνε να ολοκληρώσει αυτό τον στόχο, γιατί μετά θα δυσκολευόταν να παραμείνει στην επικαιρότητα και θα έχανε τη δημοφιλία του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ρούνεϊ βρέθηκε καλεσμένος στο podcast «No Tippy Tappy Football» και μίλησε για την αυξανόμενη έμφαση της ομάδας σε θέματα εκτός γηπέδου, ενώ παράλληλα χλεύασε την προσοχή που δίνεται γύρω από τον συγκεκριμένο οπαδό και τα μαλλιά του, ιδιαίτερα εν μέσω της προσπάθειας των «κόκκινων διαβόλων» να πετύχουν τη πέμπτη τους συνεχόμενη νίκη, από τότε που ανέλαβε ο Κάρικ.

Αναλυτικότερα, μετά την ισοπαλία με 1-1 κόντρα στη Γουέστ Χαμ, ο εμβληματικός αρχηγός της Γιουνάιτεντ έγινε έξω φρενών, λέγοντας πως: «Αν μου ζητούσαν να κόψω τα μαλλιά αυτού του τύπου, θα τον έστελνα στην άλλη άκρη της χώρας, με έχει τρελάνει».

«Μιλάμε για τον Κάρικ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που προσπαθούν να κερδίσουν το πέμπτο συνεχόμενο παιχνίδι τους και όλο αυτό έχει να κάνει με αυτόν τον τύπο που κουρεύεται! Στοιχηματίζω ότι θα ήταν συντετριμμένος αν η Γιουνάιτεντ κέρδιζε όντως τον πέμπτο της αγώνα, επειδή τότε θα επέστρεφε πάλι στην αφάνεια».

🗣️ "He's doing my head in!" 🤣



Safe to say Wayne Rooney won't be cutting The United Strand's hair if #MUFC win tonight. 👀#NoTippyTappyFootball | @BOYLESports pic.twitter.com/hvwQmHAOLB — No Tippy Tappy Football (@NoTippyTappyPod) February 10, 2026

Πάντως πολλοί είναι εκείνοι που συντάσσονται με την άποψη του Ρούνεϊ και θεωρούν ότι ο Ίλετ, παρά την καταρρακωμένη αντίδρασή του στο τελευταίο σφύριγμα του χθεσινού αγώνα, ελπίζει η Γιουνάιτεντ να συνεχίσει να κάνει λάθη, καθώς μόνο έτσι θα κρατηθεί στο προσκήνιο.