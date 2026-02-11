Ο Ρούνεϊ τα «βάζει» με τον viral οπαδό της Γιουνάιτεντ: «Θα στεναχωριόταν αν η ομάδα έκανε το 5/5»
Ο Γουέιν Ρούνεϊ «επιτέθηκε» στον Φρανκ Ιλέτι, υπονοώντας ότι ο οπαδός, ο οποίος έχει γίνει viral επειδή αρνήθηκε να κόψει τα μαλλιά του μέχρι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κερδίσει πέντε συνεχόμενα παιχνίδια, θα στεναχωριόταν αν όντως η ομάδα κατάφερνε να ολοκληρώσει αυτό τον στόχο, γιατί μετά θα δυσκολευόταν να παραμείνει στην επικαιρότητα και θα έχανε τη δημοφιλία του.
Πιο συγκεκριμένα, ο Ρούνεϊ βρέθηκε καλεσμένος στο podcast «No Tippy Tappy Football» και μίλησε για την αυξανόμενη έμφαση της ομάδας σε θέματα εκτός γηπέδου, ενώ παράλληλα χλεύασε την προσοχή που δίνεται γύρω από τον συγκεκριμένο οπαδό και τα μαλλιά του, ιδιαίτερα εν μέσω της προσπάθειας των «κόκκινων διαβόλων» να πετύχουν τη πέμπτη τους συνεχόμενη νίκη, από τότε που ανέλαβε ο Κάρικ.
Αναλυτικότερα, μετά την ισοπαλία με 1-1 κόντρα στη Γουέστ Χαμ, ο εμβληματικός αρχηγός της Γιουνάιτεντ έγινε έξω φρενών, λέγοντας πως: «Αν μου ζητούσαν να κόψω τα μαλλιά αυτού του τύπου, θα τον έστελνα στην άλλη άκρη της χώρας, με έχει τρελάνει».
Δείτε ΕπίσηςΊλετ: «Αν κερδίσει η ομάδα θα κόψω τα μαλλιά μου και θα τα δωρίσω για φιλανθρωπικούς σκοπούς»
«Μιλάμε για τον Κάρικ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που προσπαθούν να κερδίσουν το πέμπτο συνεχόμενο παιχνίδι τους και όλο αυτό έχει να κάνει με αυτόν τον τύπο που κουρεύεται! Στοιχηματίζω ότι θα ήταν συντετριμμένος αν η Γιουνάιτεντ κέρδιζε όντως τον πέμπτο της αγώνα, επειδή τότε θα επέστρεφε πάλι στην αφάνεια».
🗣️ "He's doing my head in!" 🤣— No Tippy Tappy Football (@NoTippyTappyPod) February 10, 2026
Safe to say Wayne Rooney won't be cutting The United Strand's hair if #MUFC win tonight. 👀#NoTippyTappyFootball | @BOYLESports pic.twitter.com/hvwQmHAOLB
Πάντως πολλοί είναι εκείνοι που συντάσσονται με την άποψη του Ρούνεϊ και θεωρούν ότι ο Ίλετ, παρά την καταρρακωμένη αντίδρασή του στο τελευταίο σφύριγμα του χθεσινού αγώνα, ελπίζει η Γιουνάιτεντ να συνεχίσει να κάνει λάθη, καθώς μόνο έτσι θα κρατηθεί στο προσκήνιο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.