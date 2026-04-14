Μπάγερν Μονάχου: Στο στόχαστρο ο Άντονι Γκόρντον για τα «φτερά»
Στο πρόσωπο του Άντονι Γκόρντον βλέπει το... σήμερα αλλά και το αύριο όσον αφορά τα «φτερά» της επίθεσής της η Μπάγερν Μονάχου.
Οι Βαυαροί που κάνουν...πάρτι στην Bundesliga και ετοιμάζονται για τον επαναληπτικό προημιτελικό του Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης (15/4, 22:00), δεν αφήνουν στην άκρη τη μεταγραφική ενίσχυση.
Βάσει ρεπορτάζ του έγκυρου Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, το οποίο υιοθέτησαν και αρκετά μεγάλα ΜΜΕ σε Γερμανία και Αγγλία, η ομάδα του Βινσέντ Κομπανί έχει στη λίστα της τον εξτρέμ της Νιουκάστλ, ως -θεωρητικά- πρώτο στόχο για το ερχόμενο καλοκαίρι.
Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής είναι ενήμερος, ενώ έχουν γίνει και κάποιες πρώτες επαφές, ωστόσο οι «Καρακάξες» επιθυμούν φυσικά να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους. Την τρέχουσα σεζόν ο 25χρονος έχει 17 γκολ και 5 ασίστ σε 46 εμφανίσεις με το αγγλικό κλαμπ.
🚨💣 FC Bayern are seriously considering a move for Anthony #Gordon.
The 25 y/o is currently the preferred candidate for the left wing as a back-up and competitor for Luis Díaz.
Gordon has been informed. Concrete talks have already taken place, though the clubs are not yet in… — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 13, 2026
