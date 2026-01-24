Oι οπαδοί της Τότεναμ τάχθηκαν κατά του Τόμας Φρανκ στο εκτός έδρας ματς με την Μπέρνλι ζητώντας την απόλυσή του.

Τα πράγματα δυσκολεύουν για τον Τόμας Φρανκ, ο οποίος τα άκουσε από τους οπαδούς της Τότεναμ που ταξίδεψαν για να δουν το παιχνίδι κόντρα στην Μπέρνλι.

Αν και οι Spurs κατάφεραν έστω να σώσουν το βαθμό της ισοπαλίας με την κεφαλιά του Ρομέρο στο 90', η ομάδα έχει κατρακυλήσει στην 14η θέση με 28 βαθμούς. Μπορεί ο 27χρονος Αργεντινός να εμφανίστηκε ως λυτρωτής αλλά όταν οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 2-1, οι οπαδοί ξέσπασαν και άρχισαν να φωνάζουν «Θέλουμε ο Τόμας Φρανκ να φύγει» και «Έχεις απολυθεί πρωί».

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι φίλαθλοι του συλλόγου στρέφονται κατά του Δανού προπονητή, αλλά κάθε φορά γίνεται όλο και πιο έντονο. Δίχως αμφιβολία τα αρνητικά αποτελέσματα της ομάδας έχουν εξοργίσει τους οπαδούς γεγονός που δημιουργεί μια αρκετά τεταμένη ατμόσφαιρα.

