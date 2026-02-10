Πάλμερ: Μιμήθηκε τον Ζέλσον Μάρτινς και... καταδίκασε την Τσέλσι (vid)
Όλα μπαίνουν κι όλα χάνονται λέει ένας από τους «νόμους» του ποδοσφαίρου, με τον Κόουλ Πάλμερ να τον επιβεβαιώνει ξανά στην αναμέτρηση της Τσέλσι απέναντι στη Λιντς.
Στο 90΄+5΄συγκεκριμένα και με το σκορ στο 2-2, οι γηπεδούχοι έκαναν το γύρισμα από δεξιά στην περιοχή, με τον Άγγλο να πλασάρει προ ανυπεράσπιστης εστίας από τα δυο μέτρα και να αστοχεί μπροστά στην έκπληκτη εξέδρα!
Μια στιγμή που θύμισε έντονα την απίθανη ευκαιρία του Ζέλσον Μάρτινς στο πρόσφατο ντέρμπι αιωνίων, όταν ο Πορτογάλος αστόχησε σε κενό τέρμα στην κορυφαία ευκαιρία του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Cole Palmer with one of the misses of the season at the death for Chelsea. Finishes 2-2 with Leeds after being 2-0 up. pic.twitter.com/cCwO5rHPK9— Adam (@AdamJoseph) February 10, 2026
