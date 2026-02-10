Ο Κόουλ Πάλμερ άγγιξε το γκολ της νίκης για την Τσέλσι κόντρα στη Λιντς στο 90΄+5΄, όμως αστόχησε με την εστία στο «πιάτο» και καταδίκασε την Τσέλσι στην ισοπαλία.

Όλα μπαίνουν κι όλα χάνονται λέει ένας από τους «νόμους» του ποδοσφαίρου, με τον Κόουλ Πάλμερ να τον επιβεβαιώνει ξανά στην αναμέτρηση της Τσέλσι απέναντι στη Λιντς.

Στο 90΄+5΄συγκεκριμένα και με το σκορ στο 2-2, οι γηπεδούχοι έκαναν το γύρισμα από δεξιά στην περιοχή, με τον Άγγλο να πλασάρει προ ανυπεράσπιστης εστίας από τα δυο μέτρα και να αστοχεί μπροστά στην έκπληκτη εξέδρα!

Μια στιγμή που θύμισε έντονα την απίθανη ευκαιρία του Ζέλσον Μάρτινς στο πρόσφατο ντέρμπι αιωνίων, όταν ο Πορτογάλος αστόχησε σε κενό τέρμα στην κορυφαία ευκαιρία του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναθηναϊκό.