Σοκάρει ο Φέρντιναντ: «Μερικές φορές χρειάζομαι αναπηρικό καροτσάκι»
Ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές που φόρεσαν τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, και για πολλούς ένα από τα καλύτερα στόπερ στην ιστορία της Premier League, είναι ο Ρίο Φέρντιναντ.
Ωστόσο, στο κορυφαίο επίπεδο και για να παραμείνεις σε αυτό, οι θυσίες είναι πολλές, όπως και ο σωματικός και ψυχικός πόνος. Ο Άγγλος το γνωρίζει καλά αυτό, καθώς στην καριέρα του υπέστη ορισμένους τραυματισμούς, που μέχρι και σήμερα τον επηρεάζουν.
Όπως αποκάλυψε πρόσφατα στο Men's Health UK, παρότι φαίνεται σε εξαιρετική φυσική κατάσταση, εντούτοις αντιμετωπίζει προβλήματα στην πλάτη, τα οποία ορισμένες φορές τον αναγκάζουν να χρησιμοποιεί ακόμη και αναπηρικό καροτσάκι.
Μάλιστα, εξήγησε πως για έξι χρόνια έπαιρνε φάρμακα και έκανε ενέσεις, προκειμένου να παίζει σε παιχνίδια.
«Έχω πρόβλημα με την πλάτη μου εδώ και πολύ καιρό. Έχω τραυματισμούς που είχα από την καριέρα μου... Έπαιρνα χάπια και ενέσεις για έξι χρόνια για να παίξω αγώνες.
Αυτό με έχει επηρεάσει. Έχω κάποιες άσχημες στιγμές πόνου στην πλάτη όπου πρέπει να βρίσκομαι στο νοσοκομείο για μερικές ημέρες ή σε αναπηρικό καροτσάκι για μερικές ημέρες. Είναι τρελό, αλλά εμφανίζεται από το πουθενά».
