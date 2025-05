Φέρντιναντ από το νοσοκομείο για το πέναλτι της Παρί: «Φρικτή απόφαση»

Ο Ρίο Φέρντιναντ νοσηλεύεται για άγνωστους λόγους, αλλά είχε το χρόνο να δει το Παρί Σεν Ζερμέν-Άρσεναλ και να κάνει το δικό του, καυστικό σχόλιο για το πέναλτι στο οποίο αστόχησε εν τέλει ο Βιτίνια.

Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι στον τελικό του Μονάχου, εκεί όπου θα διεκδικήσει την κατάκτηση του Champions League από την Ίντερ. Ο Ρίο Φέρντιναντ ο οποίος είναι σχολιαστής για το TNT Sports, από το κρεβάτι του νοσοκομείου, ανέβασε μια σχετική selfie, χωρίς να αποκαλύπτει τους λόγους που νοσηλεύεται.

Gutted to be missing the Semi-Finals this week on @footballontnt!!

Wishing the team all the best — I’ll be watching every minute from the iPad! 🤝🏽❤️ pic.twitter.com/meODe2p88Y