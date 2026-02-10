Το αρνητικό ρεκόρ του Ρομέρο με την Τότεναμ

Μετά την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε στον αγώνα της Τότεναμ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Κριστιάν Ρομέρο έγινε κάτοχος ενός αρνητικού ρεκόρ.

Ο Κριστιάν Ρομέρο αποβλήθηκε για έκτη φορά στη καριέρα του από τότε που έκανε το ντεμπούτο του με την Τότεναμ, τις περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο παίκτη της Premier League σε αυτή την περίοδο και έγινε κάτοχος ενός αρνητικού ρεκόρ.

Το περιστατικό διαδραματίστηκε το περασμένο Σάββατο στον αγώνα των «σπιρουνιών» εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Αργεντινό να αφήνει την ομάδα του με δέκα παίκτες μετά από μισή ώρα παιχνιδιού, εξαιτίας του «δολοφονικού» τάκλιν που έκανε στον μέσο των «κόκκινων διαβόλων», Καζεμίρο.

Ο «Κούτι», ο οποίος εντάχθηκε στον σύλλογο του Λονδίνου το καλοκαίρι του 2022 άντι 52 εκατομμυρίων ευρώ από την Αταλάντα, έχει λάβει έξι κόκκινες κάρτες σε 152 εμφανίσεις με την Τότεναμ. Τέσσερις από αυτές ήρθαν από δεύτερες κίτρινες κάρτες, ενώ μόλις οι δύο ήταν απευθείας κόκκινες, όπως αυτή του Σαββάτου (07/02) που θα τον κάνει να χάσει τρεις αγωνιστικές, συμπεριλαμβανομένου του ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου που θα διεξαχθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου.

Ο Αργεντινός έχει κατά μέσο όρο μία κόκκινη κάρτα ανά 25 αγώνες, ενώ μέχρι στιγμής είναι ο μοναδικός παίκτης της Premier league για φέτος που έχει αποβληθεί ήδη δύο φορές και παράλληλα έχει χάσει έναν επιπλέον αγώνα λόγω συσσώρευσης κίτρινων καρτών. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στους «πετεινούς», έχει επίσης λάβει 41 κίτρινες κάρτες, σχεδόν μία ανά τρία ματς.

Discipline has been one of the more frustrating issues during Tottenham Hotspur’s turbulent campaign.



It cost them on Saturday, when Cristian Romero was sent off by referee Michael Oliver in the 29th minute for a studs-raised challenge that caught Manchester United midfielder… pic.twitter.com/2VlhfuuEJR February 9, 2026

Για την ιστορία ο Σέρχιο Ράμος, ο οποίος για πολλούς θεωρείται ο «μετρ» των αποβολών έχει δεχτεί 30 κόκκινες κάρτες σε συνολικά 1001 παιχνίδια καριέρας, κάτι που μεταφράζεται σε μία κόκκινη ανά 33,4 παιχνίδια ή 1,4 ανα σεζόν.

Η αποβολή του 27χρόνου αμυντικού έρχεται σε μια εποχή που το μέλλον του στον σύλλογο, παρά το γεγονός ότι είναι αρχηγός και έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του μέχρι το 2029, παραμένει αβέβαιο.

Πιο συγκεκριμένα, ο προπονητής των Σπερς, Τόμας Φρανκ, παραδέχτηκε δημόσια την περασμένη εβδομάδα πως δεν γνωρίζει αν ο Ρομέρο θα παραμείνει στην ομάδα και την επόμενη σεζόν, αν και επιβεβαίωσε ότι, προς το παρόν τουλάχιστον, θα διατηρήσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

«Αυτή τη στιγμή είναι ο αρχηγός, έχει μακροχρόνιο συμβόλαιο και υπέγραψε επέκταση. Η αλήθεια όμως είναι πως δεν έχω ιδέα αν θα είναι ακόμα παίκτης της Τότεναμ την επόμενη σεζόν», δήλωσε ο Δανός τεχνικός στην συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, απαντώντας στην σκληρή κριτική που άσκησε ο διεθνής οπισθοφύλακας στην αθλητική στρατηγική και το πλάνο που ακολουθεί ο σύλλογος.