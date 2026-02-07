«Δολοφονική» ενέργεια του Ρομέρο στον Κασεμίρο: Απευθείας κόκκινη και με 10 η Τότεναμ!
Η Τότεναμ βρέθηκε να παίζει με δέκα παίκτες στο «Όλντ Τράφορντ» απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Κριστιάν Ρομέρο να αποβάλλεται με απευθείας κόκκινη στο 29ο λεπτό της αναμέτρησης.
Ο 27χρονος στόπερ των Σπερς έκανε ένα απερίσκεπτo μαρκάρισμα πατώντας με τις τάπες στον αστράγαλο τον Κασεμίρο, με τον Βραζιλιάνο να πέφτει στο έδαφος και να σφαδάζει από τον πόνο. Στη συνέχεια, ο διαιτητής της αναμέτρησης απέβαλε τον Αργεντινό με απευθείας κόκκινη κάρτα, αφήνοντας τους Κόκκινους Διαβόλους με αριθμητικό πλεονέκτημα.
Πρόκεται για την 8η κόκκινη που βλέπει στην καριέρα του και τη δεύτερη απευθείας αποβολή του. Ο αρχηγός της Τότεναμ θα χάσει τουλάχιστον τρεις αγωνιστικές, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί της Premier League.
Δείτε το στιγμιότυπο
HORRIFIC CHALLENGE. DISGUSTING FROM ROMERO.— Manchester United Senzor (@United_Senzor) February 7, 2026
RED CARD FOR TOTTENHAM pic.twitter.com/F7kjAXZyKu
