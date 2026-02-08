Η Μπράιτον του -βασικού- Μπάμπη Κωστούλα ηττήθηκε 1-0 από την Κρίσταλ Πάλας εντός έδρας.

Το ντέρμπι Μ23 βάφτηκε... κυανέρυθρo, με την Κρίσταλ Πάλας να περνά από το Μπράιτον, όπου επικράτησε 1-0 της τοπικής ομάδας. Βασικός για τους ηττημένους, που έχουν μόλις μία νίκη στα δώδεκα τελευταία ματς πρωταθλήματος, ο Μπάμπης Κωστούλας, που αγωνίστηκε για 82 λεπτά και είχε χαμένο τετ α τετ.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ, με τους φιλοξενούμενους να έχουν τη σημαντικότερη χαμένη ευκαιρία με την άστοχη προσπάθεια του Σαρ στο 44ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι δε γηπεδούχοι από τη μεριά τους, υστερούσαν στην τελική πάσα, με το σουτ του Ντε Κάιπερ στο 31' να καταλήγει στα σώματα.

Εντέλει, το σκορ άνοιξε στο 61', όταν μια αδράνεια στην άμυνα της Μπράιτον επέτρεψε στον Σαρ να βγει μόνος του απέναντι στον τερματοφύλακα και να δώσει το προβάδισμα στην Πάλας. Τέσσερα λεπτά αργότερα, οι Γλάροι άγγιξαν την άμεση ισοφάριση, με τον Κωστούλα να βγαίνει τετ α τετ αλλά να μην καταφέρνει να νικήσει τον Χέντερσον. Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το σφύριγμα της λήξης, με τους γηπεδούχους να έχουν τις στιγμές τους αλλά να μην τις μετουσιώνουν σε ένα γκολ.