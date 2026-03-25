Σπουδαία διάκριση για τους Καρέτσα, Κωστούλα και Τζίμα, οι οποίοι βρίσκονται ανάμεσα στους 100 ποδοσφαιριστές U23 με την μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στον κόσμο!

Τα ελληνόπουλα του εξωτερικού συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στη Γενκ και το δίδυμο Κωστούλα - Τζίμα στη Μπράιτον έχουν ανοίξει τα φτερά τους στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με τη χρηματιστηριακή τους αξία να έχει εκτοξευτεί μέσα στο 2026.

Παρά τα όποια προβλήματα μπορεί να έχουν συναντήσει - με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον σοβαρό τραυματισμό του Τζίμα στην Αγγλία - οι τρεις τους συγκαταλέγονται ανάμεσα στους πιο ακριβούς παίκτες κάτω των 23 ετών που δεν αγωνίζονται στις δέκα κορυφαίες ομάδες των Top5 ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Τη σχετική λίστα δημοσιοποίησε το Διεθνές Παρατηρητήριο Ποδοσφαίρου (CIES), το οποίο βέβαια δεν υπολόγισε τους νεαρούς αστέρες που αγωνίζεται σε κάποια εκ των Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο, Μπάγερν, Παρί, Άρσεναλ, Λίβερπουλ, Τσέλσι Μάντσεστερ Σίτι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Εκ των τριών Ελλήνων τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία έχει ο Καρέτσας που εκτιμάται στα 45,8 εκατομμύρια ευρώ στην 55η θέση της συνολικής κατάταξης, ακολουθεί στην 80η ο Κωστούλας με αξία 37,6 εκατομμυρίων και δυο θέσεις πίσω του βρίσκεται ο συμπαίκτης του στη Μπράιτον, Τζίμας, με 35,6 εκατομμύρια ευρώ.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας δεσπόζει το όνομα του Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους, με χρηματιστηριακή αξία που ανέρχεται στα 133,5 εκατομμύρια ευρώ.