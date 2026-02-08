Στην αρχική ενδεκάδα της Μπράιτον για το ματς με την Κρίσταλ Πάλας βρίσκεται ο Μπαμπης Κωστούλας.

Με τον Μπάμπη Κωστούλα στην αρχική της ενδεκάδα υποδέχεται η Μπράιτον την Κρίσταλ Πάλας, για την 25η αγωνιστική της Premier League. Ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ επέλεξε τον Έλληνα επιθετικό στην κορυφή της επίθεσης για την αναμέτρηση με τους Αετούς, με τον νεαρό φορ να επιστρέφει ως βασικός μετά από σχεδόν έναν μήνα και το 2-0 εις βάρος της Μπέρνλι.

Ο Κωστούλας μετρά φέτος δύο γκολ και μία ασίστ σε 18 συμμετοχές με τους Γλάρους, σε αγώνες για το πρωτάθλημα, το Κύπελλο Αγγλίας αλλά και το League Cup.