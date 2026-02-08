Κωστούλας: Βασικός για την Μπράιτον με Κρίσταλ Πάλας

Κωστούλας: Βασικός για την Μπράιτον με Κρίσταλ Πάλας

Γιάννης Πολιάς
Κωστούλας - Μπράιτον
Στην αρχική ενδεκάδα της Μπράιτον για το ματς με την Κρίσταλ Πάλας βρίσκεται ο Μπαμπης Κωστούλας.

Με τον Μπάμπη Κωστούλα στην αρχική της ενδεκάδα υποδέχεται η Μπράιτον την Κρίσταλ Πάλας, για την 25η αγωνιστική της Premier League. Ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ επέλεξε τον Έλληνα επιθετικό στην κορυφή της επίθεσης για την αναμέτρηση με τους Αετούς, με τον νεαρό φορ να επιστρέφει ως βασικός μετά από σχεδόν έναν μήνα και το 2-0 εις βάρος της Μπέρνλι.

Ο Κωστούλας μετρά φέτος δύο γκολ και μία ασίστ σε 18 συμμετοχές με τους Γλάρους, σε αγώνες για το πρωτάθλημα, το Κύπελλο Αγγλίας αλλά και το League Cup.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     