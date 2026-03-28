Ντιέγκο Γκόμες στο Gazzetta: «Προετοιμαζόμαστε για το Μουντιάλ, εξαιρετικά παιδιά ο Τζίμας και ο Κωστούλας»

Μετά τη φιλική αναμέτρηση της Παραγουάης με την Ελλάδα ο σκόρερ της αναμέτρησης, Ντίεγκο Γκόμες, μίλησε στο Gazzetta.

Ο Ντίεγκο Γκόμες ήταν αυτό που «πλήγωσε» τη Γαλανόλευκη στην φιλική αναμέτρηση με την Παραγουάη. Με απευθείας εκτέλεση φάουλ λίγο έξω από την περιοχή, έκρινε το παιχνίδι, στέλνοντας την μπάλα χαμηλά στη δεξιά γωνία του Βλαχοδήμου. Το τέρμα αυτό ήρθε ανήμερα των 23ων γενεθλίων του, σε μια εμφάνιση έδειξε γιατί ο μέσος της Μπράιτον θεωρείται παίκτης-κλειδί για την «Αλμπιρόχα» ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Γκόμες μίλησε στο Gazzetta και έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει Μουντιάλ, αλλά και για τον Τζίμα και τον Κωστούλα που αγωνίζονται στους Γλάρους.

Η Παραγουάη θα δώσει το «παρών» στο Μουντιάλ. Πώς το βιώνετε αυτό;

«Είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμάς. Το να εκπροσωπείς την Παραγουάη σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποτελεί τεράστια τιμή και ευθύνη. Γνωρίζουμε όλοι πόσο απαιτητική είναι μια τέτοια διοργάνωση και γι’ αυτό είμαστε αποφασισμένοι να δουλέψουμε σκληρά, να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα και να παρουσιαστούμε απόλυτα έτοιμοι. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Στην Μπράιτον αγωνίζονται δύο Έλληνες, ο Στέφανος Τζίμας και ο Μπάμπης Κωστούλας. Έχεις κάποια ιστορία να μοιραστείς;

«Έχω πραγματικά πολύ καλές σχέσεις και με τους δύο. Είναι εξαιρετικοί χαρακτήρες. Δυστυχώς, ο Τζίμας είναι τραυματίας αυτή την περίοδο και του εύχομαι να αναρρώσει γρήγορα και να επιστρέψει ακόμη πιο δυνατός».