Γκολ για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο 38' του ματς με την Τότεναμ, με τον Μπουμό να βρίσκει εύκολα δίχτυα για το 1-0.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φιλοξενεί την Τότεναμ στο «Όλντ Τράφορντ» στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Premier League. Στο 38ο λεπτό, εκμεταλλευόμενοι το αριθμητικό τους πλεονέκτημα μετά την αποβολή του Ρομέρο με απευθείας κόκκινη, οι παίκτες του Μάικλ Κάρικ πήραν κεφάλι στο σκορ ύστερα από γκολ του Μπραϊάν Μπουμό.

Ο 26χρονος εξτρέμ βρήκε την μπάλα στο ύψος του πέναλτι ύστερα από στρώσιμο του Κόμπι Μέινου και την έστειλε απευθείας στα δίχτυα, κάνοντας το 1-0 για τους γηπεδούχους.

Ο ίδιος διανύει μία εξαιρετική πρώτη σεζόν με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχοντας εννέα γκολ και μία ασίστ σε 20 εμφανίσεις, ενώ παράλληλα έχει καταφέρει να σκοράρει δύο φορές φέτος απέναντι στους Σπερς και μία κόντρα σε Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ.

