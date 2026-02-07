Το βίντεο με σπίκερ του ESPN να... τραγουδάει αλά Casa De Papel στο γκολ του Κάλβερτ Λιούιν κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Το βράδυ της Παρασκευής (6/2) στο ξεκίνημα της 25ης αγωνιστικής της Premier League, η Λιντς πήρε σπουδαίο τρίποντο στη μάχη της παραμονής, επικρατώντας με 3-1 της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Το σύνολο του Ντάνιελ Φάρκε βρίσκεται πλέον στο +9 από την επικίνδυνη ζώνη, και το πέτυχε έχοντας 3 διαφορετικούς σκόρερ στο ματς. Ωστόσο viral τις τελευταίες ώρες έχει γίνει ένας σπίκερ του ESPN.

Ο συγκεκριμένος κύριος ήταν κάτι παραπάνω από εκφραστικός στο 3ο γκολ της Λιντς (σσ που πέτυχε ο Κάλβερτ Λιούιν), καθώς αποφάσισε να... τραγουδήσει. Το έπραξε, σε ρυθμούς Casa De Papel, αλλάζοντας φυσικά τα λόγια με το όνομα του Κάλβερτ Λιούιν και φυσικά τράβηξε πάνω του όλη την προσοχή των social media και όχι μόνο.