Ισπανική αθλητική εκπομπή επιφύλαξε μία απίθανη έκπληξη στον Κουκουρέγια, φέρνοντάς τον σε επαφή με τον Τραορέ, με τον οποίον είχε... αρπαχτεί!

Η σύρραξη μεταξύ παικτών της Τσέλσι και της Γουέστ Χαμ στην πρόσφατη συνάντησή τους στο Στάμφορντ Μπριζ είχε ξεκινήσει όταν ο Αντάμα Τραορέ είχε σωριάσει στο έδαφος τον Μαρκ Κουκουρέγια, με τους δύο Ισπανούς να τα... βρίσκουν χάρη σε μία απίθανη έκπληξη που σκαρφίστηκε αθλητική εκπομπή από την πατρίδα τους!

Συγκεκριμένα, ο αμυντικός των Μπλε ήταν καλεσμένος στην εκπομπή Fanzone και ρωτήθηκε για το περιστατικό, απαντώντας πως «αυτά συμβαίνουν, δεν έχω πρόβλημα, αλλά αν τον έβλεπα στον δρόμο, θα δίσταζα να τον χαιρετήσω. Ο Ζοάο Πέδρο με έσωσε, αν δεν ήταν αυτός, θα έτρεχα από την άλλη».

Κάπου εκεί όμως, εμφανίστηκε ο μεσοεπιθετικός των Σφυριών! Ο Τραορέ εξήγησε από τη μεριά του ότι «ήταν κάτι που έγινε πάνω στο ματς, τίποτα παραπάνω. Ξέρω τον Μαρκ και γνωρίζω πως είναι καλός τύπος, δεν υπάρχει τίποτα προσωπικό», με τον Κουκουρέγια να αποκρίνεται με μεγάλη δόση χιούμορ πως «είμαι ήρεμος επειδή υπάρχει οθόνη ανάμεσά μας»!

🔵🔴 "Ara estic tranquil perquè està en una pantalla"



Marc Cucurella (@cucurella3) i Adama Traoré (@AdamaTrd37) fan les paus al #Fanzone3Cat després de la gran picabaralla del passat cap de setmana entre els jugadors del Chelsea i el West Ham



▶ https://t.co/20nWEWdNPR pic.twitter.com/frVmp9fGYV February 5, 2026

ADAMA TRAORE AND CUCURELLA 🤣🤣 pic.twitter.com/ajZwMxrYln — KinG £ (@xKGx__) January 31, 2026