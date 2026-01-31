H Τσέλσι πήρε μεγάλη νίκη με 3-2 κόντρα στη Γουέστ Χαμ αλλά λίγο πριν το φινάλε οι παίκτες αρπάχτηκαν προκαλώντας χαμό.

Η Τσέλσι πήρε μεγάλη νίκη με ανατροπή ενάντια στη Γουέστ Χαμ αλλά προς το τέλος του αγώνα οι ποδοσφαιριστές αρπάχτηκαν. Με το σκορ στο 3-2 υπέρ των Μπλε στο 90'+6', ο Κουκουρέγια προσπάθησε να εμποδίσει τον Τραορέ, ο οποίος στη συνέχεια έσπρωξε τον Ισπανό κάτω στο χορτάρι. Το περιστατικό αυτό πυροδότησε το χάος.

Ο Ζοάο Πέδρο πήγε αμέσως να ζητήσει εξηγήσεις από τον Τραορέ σπρώχνοντάς τον, γεγονός που οδήγησε και στην ανάμιξη των υπόλοιπων ποδοσφαιριστών. Όλοι έγιναν ένα κουβάρι μεταξύ τους, o Τοντιμπό άρπαξε από το λαιμό τον Πέδρο, ενώ τα αίματα άναψαν ανάμεσα και στον Μαυροπάνο με τον Πάλμερ. Μετά από λίγο τα πνεύματα ηρέμησαν και το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά.