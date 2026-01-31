Τσέλσι - Γουέστ Χαμ: Κουβάρι οι παίκτες (vid)
Η Τσέλσι πήρε μεγάλη νίκη με ανατροπή ενάντια στη Γουέστ Χαμ αλλά προς το τέλος του αγώνα οι ποδοσφαιριστές αρπάχτηκαν. Με το σκορ στο 3-2 υπέρ των Μπλε στο 90'+6', ο Κουκουρέγια προσπάθησε να εμποδίσει τον Τραορέ, ο οποίος στη συνέχεια έσπρωξε τον Ισπανό κάτω στο χορτάρι. Το περιστατικό αυτό πυροδότησε το χάος.
Ο Ζοάο Πέδρο πήγε αμέσως να ζητήσει εξηγήσεις από τον Τραορέ σπρώχνοντάς τον, γεγονός που οδήγησε και στην ανάμιξη των υπόλοιπων ποδοσφαιριστών. Όλοι έγιναν ένα κουβάρι μεταξύ τους, o Τοντιμπό άρπαξε από το λαιμό τον Πέδρο, ενώ τα αίματα άναψαν ανάμεσα και στον Μαυροπάνο με τον Πάλμερ. Μετά από λίγο τα πνεύματα ηρέμησαν και το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά.
Afinal, o Royal Rumble é em Stamford Bridge 😅— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) January 31, 2026
Chelsea 🥊 West Ham#DAZNPremier pic.twitter.com/uFl40451Ke
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.