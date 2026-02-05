Η χειμερινή μεταγραφική περίοδος κατέγραψε νέο ρεκόρ με περισσότερες από 5.900 μεταγραφές παγκοσμίως, όμως τα συνολικά ποσά που δαπανήθηκαν μειώθηκαν. Οι αγγλικοί σύλλογοι παραμένουν στην κορυφή...

Με περισσότερες από 5.900 μεταγραφές παγκοσμίως, η χειμερινή μεταγραφική περίοδος κατέγραψε νέο ρεκόρ, αλλά τα ποσά που δαπανήθηκαν είναι μειωμένα σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με ανακοίνωση της FIFA την Πέμπτη. Η μεταγραφική περίοδος του 2026 δείχνει αύξηση 3% στον αριθμό των μεταγραφών σε σχέση με το ρεκόρ της προηγούμενης χρονιάς (5.799 συμφωνίες). Το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε ξεπερνά τα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας μείωση 18% σε σχέση με το ρεκόρ του Ιανουαρίου 2025 (2 δισεκατομμύρια ευρώ).

Οι αγγλικοί σύλλογοι δαπάνησαν τα περισσότερα, με 307 εκατ. € συνολικά, σημαντικά λιγότερα από τα 527 εκατ. € του 2025, αλλά πάντα μπροστά από τους ιταλικούς συλλόγους (239 εκατ. €), που βρίσκονται στη 2η θέση. Οι σύλλογοι της Βραζιλίας ανέβηκαν στο... βάθρο (152 εκατ. €), κυρίως λόγω της ρεκόρ μεταγραφής του Λούκας Πακετά στη Φλαμένγκο για περίπου 41 εκατ. €.

Οι γαλλικοί σύλλογοι, με τα οικονομικά τους να επηρεάζονται από την κρίση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, παραμένουν στην 5η θέση όσον αφορά τις δαπάνες (πίσω από τους γερμανικούς συλλόγους) με 101 εκατ. €, καταγράφοντας μείωση άνω του 40% σε σχέση με πέρυσι (177 εκατ. €). Οι σύλλογοι της Σαουδικής Αραβίας, από το περσινό ρεκόρ (4η θέση, 180 εκατ. €), υποχώρησαν στην 6η θέση (85 εκατ. €), με μείωση περίπου 52%. Όπως και πέρυσι, οι γαλλικοί σύλλογοι πρωτοστατούν όσον αφορά τα έσοδα, με συνολικά 184 εκατ. € (315 εκατ. € τον Ιανουάριο του 2025).

Κατηγορία Σύνολο Μεταγραφών Συνολικά Έξοδα Ρεκόρ Κόσμος 5.900 1,6 δισ. € (-18% σε σχέση με 2025) Νέο ρεκόρ αριθμού μεταγραφών Αγγλία 193 307 εκατ. € (από 527 εκατ. € το 2025) 1η θέση σε δαπάνες Ιταλία 128 239 εκατ. € 2η θέση σε δαπάνες Βραζιλία 456 152 εκατ. € 3η θέση σε δαπάνες Γαλλία 133 101 εκατ. € 5η θέση σε δαπάνες, 1η σε έσοδα: 184 εκατ. € Σαουδική Αραβία 87 85 εκατ. € 6η θέση σε δαπάνες Γυναικείο ποδόσφαιρο 420 8 εκατ. € (+85%) Νέο ρεκόρ δαπανών, στην κορυφή η Αγγλία

8 εκατ. ευρώ δαπανήθηκαν στο γυναικείο ποδόσφαιρο

Στο γυναικείο ποδόσφαιρο, καταγράφηκε νέο ρεκόρ δαπανών με περισσότερα από 8 εκατομμύρια ευρώ τον Ιανουάριο, αύξηση 85% σε σχέση με το προηγούμενο ρεκόρ, παρά τη μείωση 6% στον αριθμό των μεταγραφών (420 τον Ιανουάριο του 2026). Και εδώ οι αγγλικοί σύλλογοι δαπάνησαν τα περισσότερα, με πάνω από 4 εκατ. ευρώ συνολικά.