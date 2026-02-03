Ο Ουκρανός Μιχάιλο Μούντριχ τιμωρήθηκε με αποκλεισμό ενός μήνα από πλατφόρμα βιντεοπαιχνιδιών λόγω μηνυμάτων που έστελνε σε αντίπαλους παίκτες.

Δεν έχουν τελειωμό οι... αποκλεισμοί για τον Μιχάιλο Μούντριχ! Ο ακριβότερος Ουκρανός ποδοσφαιριστής έχει μπει στον... πάγο από τον Δεκέμβριο του 2024 επειδή βρέθηκε θετικός σε απαγορευμένη ουσία, με την ημερομηνία της επιστροφής του στην ενεργό δράση να είναι άγνωστη, καθώς κινδυνεύει μέχρι και με τετραετή αποκλεισμό.

Τώρα, ο μεσοεπιθετικός της Τσέλσι βλέπει το όνομά του κρεμασμένο στα... μανταλάκια για μία ακόμη φορά και ο λόγος είναι εκ νέου αρνητικός. Βλέπετε, ο Ουκρανός τιμωρήθηκε με αποκλεισμό ενός μήνα από την πλατφόρμα βιντεοπαιχνιδιών FACEIT, καθώς ενώ έπαιζε Counter Strike 2 με ομάδα Πολωνών, έκανε εναντίον τους σχόλια σχετικά με τις σφαγές συμπατριωτών τους από Ουκρανούς κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου!

Ο λογαριασμός του Μουντριχ αποκλείστηκε για έναν μήνα λόγω τοξικότητας, με τον ίδιο να αλλάζει το όνομα χρήστη σε 123456678, την ώρα που screenshots με τους επίμαχους διαλόγους έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο.