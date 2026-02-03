Μούντριχ: Μετά το ποδόσφαιρο, έφαγε ban και στο... Counter Strike!
Δεν έχουν τελειωμό οι... αποκλεισμοί για τον Μιχάιλο Μούντριχ! Ο ακριβότερος Ουκρανός ποδοσφαιριστής έχει μπει στον... πάγο από τον Δεκέμβριο του 2024 επειδή βρέθηκε θετικός σε απαγορευμένη ουσία, με την ημερομηνία της επιστροφής του στην ενεργό δράση να είναι άγνωστη, καθώς κινδυνεύει μέχρι και με τετραετή αποκλεισμό.
Τώρα, ο μεσοεπιθετικός της Τσέλσι βλέπει το όνομά του κρεμασμένο στα... μανταλάκια για μία ακόμη φορά και ο λόγος είναι εκ νέου αρνητικός. Βλέπετε, ο Ουκρανός τιμωρήθηκε με αποκλεισμό ενός μήνα από την πλατφόρμα βιντεοπαιχνιδιών FACEIT, καθώς ενώ έπαιζε Counter Strike 2 με ομάδα Πολωνών, έκανε εναντίον τους σχόλια σχετικά με τις σφαγές συμπατριωτών τους από Ουκρανούς κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου!
Ο λογαριασμός του Μουντριχ αποκλείστηκε για έναν μήνα λόγω τοξικότητας, με τον ίδιο να αλλάζει το όνομα χρήστη σε 123456678, την ώρα που screenshots με τους επίμαχους διαλόγους έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο.
🫡 Chelsea's Mudryk received a 1-month toxicity ban on FACEIT after squabbling with Polish players.— CS2 NEWS (@CS2News_EN) February 3, 2026
«U SO BAD»
«lucky volyn»
«volyn next map»
Volyn refers to Massacres of Poles in Volhynia and Eastern Galicia. pic.twitter.com/blWNYGU0u2
