Ο Πέδρο Νέτο έσπρωξε και έριξε στο έδαφος ένα ballboy στο φινάλε του αγώνα με την Παρί (5-2), με τον ίδιο να απολογείται μετά το τέλος του ματς.

Παρότι ήταν ισόπαλη μέχρι το 73ο λεπτό στο «Παρκ Ντε Πρενς», η Τσέλσι βίωσε εν τέλει έναν διασυρμό, βλέποντας την Παρί Σεν Ζερμέν να επικρατεί με 5-2 και να είναι με το 1,5 πόδι στα προημιτελικά του Champions League.

Ο Χβίτσα Κβαρατσχέλια πρωταγωνίστησε στο φινάλε με δυο γκολ (το ένα αριστούργημα), αφήνοντας τους Λονδρέζους στα... κρύα του λουτρού και δημιουργώντας νέα γκρίνια στο εσωτερικό του συλλόγου.

Βέβαια, ο εκνευρισμός των ποδοσφαιριστών των «μπλε» ήταν εμφανής πριν καν ο ρέφερι σφυρίξει την λήξη της αναμέτρησης, κάτι που φάνηκε και από μια κάκιστη ενέργεια του Πέδρο Νέτο. Ο Πορτογάλος εξτρέμ στην προσπάθειά του να παίξει όσο πιο γρήγορα γινόταν, με το ματς να είναι στις καθυστερήσεις, έσπρωξε και έριξε στο έδαφος ένα ball boy που κρατούσε την μπάλα.

Μετά το τέλος του ματς βέβαια, ο Νέτο απολογήθηκε για αυτή του την ενέργεια, αναφέροντας πως ξέρει ότι χτύπησε το παιδί και δεν το ήθελε, καθώς δεν είναι αυτός ο χαρακτήρας του, ενώ ανέφερε ότι του χάρισε και τη φανέλα του.

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από το ball boy. Έχω ήδη μιλήσει μαζί του. Στο έντονο παιχνίδι, ήθελα να σηκώσω την μπάλα και την κρατούσε. Τον έσπρωξα λίγο. Είδα ότι τον πλήγωσα. Δεν είμαι έτσι... ήταν στην ένταση της στιγμής. Του έδωσα τη φανέλα μου μετά το ματς».