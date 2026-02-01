Ο Ντόμινικ Σολάνκε ισοφάρισε σε 2-2 για την Τότεναμ ενάντια στη Μάντσεστερ Σίτι με τρομερό τακουνάκι.

Η ολική επαναφορά της Τότεναμ ενάντια στη Μάντσεστερ Σίτι έφερε την υπογραφή του Ντόμινικ Σολάνκε! Ο Άγγλος φορ έκανε το 2-2 στο 70ό λεπτό με τρόπο εντυπωσιακό, καθώς μετά την μπαλιά του Γκάλαχερ από τα δεξιά, σκόραρε με απίστευτο τακουνάκι που δεν άφησε μεγάλα περιθώρια αντίδρασης στον Ντοναρούμα...