Τότεναμ - Μάντσεστερ Σίτι: Γκολ με τακουνάκι ο Σολάνκε
Ο Ντόμινικ Σολάνκε ισοφάρισε σε 2-2 για την Τότεναμ ενάντια στη Μάντσεστερ Σίτι με τρομερό τακουνάκι.
Η ολική επαναφορά της Τότεναμ ενάντια στη Μάντσεστερ Σίτι έφερε την υπογραφή του Ντόμινικ Σολάνκε! Ο Άγγλος φορ έκανε το 2-2 στο 70ό λεπτό με τρόπο εντυπωσιακό, καθώς μετά την μπαλιά του Γκάλαχερ από τα δεξιά, σκόραρε με απίστευτο τακουνάκι που δεν άφησε μεγάλα περιθώρια αντίδρασης στον Ντοναρούμα...
SOLANKE METEU UM GOLAÇO DE ESCORPIÃO CONTRA O CITY— Jersey Hub (Camisa de time) (@jerseyhubBR) February 1, 2026
pic.twitter.com/cTuFLvO28J
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.