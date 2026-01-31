Η Τσέλσι επέστρεψε από το 0-2 και νίκησε 3-2 με τεράστια ανατροπή τη Γουέστ Χαμ, με τις αλλαγές του Λίαμ Ροσένιορ να κρίνουν τη μοίρα του ματς.

Η Γουέστ Χαμ του -βασικού- Ντίνου Μαυροπάνου έψαξε την τρίτη συνεχόμενη νίκη της αλλά η Τσέλσι της έκανε μεγάλη χαλάστρα, με τον Λίαμ Ροσένιορ να κάνει τις σωστές αλλαγές και να βλέπει την ομάδα του να επιστρέφει από το 0-2 και να νικά 3-2 τη συμπολίτισσα στο Στάμφορντ Μπριτζ!

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά στο ματς και έδειξαν διάθεση να ψάξουν γκολ από νωρίς, ωστόσο εντέλει, αυτό το πέτυχαν τα Σφυριά! Στο έβδομο λεπτό, ο Μπόουεν σέντραρε από τα δεξιά και η μπάλα πέρασε από τον Πάμπλο, με τον Σάντσεθ να αιφνιδιάζεται και να τη βλέπει να καταλήγει στα δίχτυα του. Οι φιλοξενούμενοι παρέμειναν επικίνδυνοι και τα επόμενα λεπτά, με τους παίκτες του Ροσένιορ να δυσκολεύονται και εντέλει να δέχονται και δεύτερο τέρμα στο 36'! Σκόρερ αυτή τη φορά, ο Σάμερβιλ, που έπιασε τρομερό σουτ μετά το γύρισμα του Γουάν-Μπισάκα.

Το ματς συνεχίστηκε στο ίδιο μοτίβο και στο δεύτερο μέρος, με τους Μπλε ωστόσο να καταφέρνουν να μπουν ξανά στη διεκδίκηση ενός θετικού αποτελέσματος στο 57'. Δύο από τους παίκτες που είχαν μπει ως αλλαγή με τη σέντρα στο δεύτερο μέρος, οι Φοφανά και Ζοάο Πέδρο, συνδυάστηκαν, με τον Βραζιλιάνο να μειώνει με κοντινή κεφαλιά. Η ολική επαναφορά για την Τσέλσι ήρθε στο 70', όταν η τρίτη αλλαγή του Βρετανού προπονητή, ο Κουκουρέγια, ισοφάρισε με κεφαλιά μετά από φάση διαρκείας και δοκάρι, εκμηδενίζοντας το προβάδισμα της Γουέστ Χαμ και μετατρέποντας σε θρίλερ το φινάλε του αγώνα!

Στο 86', ο Τοντιμπό άγγιξε το 3-2 για τα Σφυριά αλλά το δοκάρι του στέρησε ένα κρίσιμο γκολ, με τους Μπλε να φτάνουν εντέλει στη μεγάλη ανατροπή στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Φερνάντες πλάσαρε εύστοχα μέσα από την περιοχή και έβαλε... φωτιά στο Στάμφορντ Μπριτζ, χαρίζοντας μια σπουδαία νίκη στην ομάδα του. Στο φινάλε του αγώνα είχαμε και σύρραξη ανάμεσα στους παίκτες των δύο Λονδρέζων, με τον Τοντιμπό να δέχεται κόκκινη κάρτα κατόπιν χρήσης VAR.