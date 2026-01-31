Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Κάρικ θέλει να κρατήσει τον Ράσφορντ
Ο Μάρκους Ράσφορντ κάνει μια εξαιρετική σεζόν με την Μπαρτσελόνα, ενώ την τελευταία αγωνιστική του Champions League, σκόραρε ένα καταπληκτικό γκολ με εκτέλεση φάουλ κόντρα στην Κοπεγχάγη. Ο Μάικλ Κάρικ θέλει να τον φέρει πίσω στο «Ολντ Τράφορντ», αν και οι Μπλαουγκράνα έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να τον κρατήσουν χωρίς όμως να πληρώσουν την ρήτρα του.
Ο Άγγλος υπέγραψε ως δανεικός στον σύλλογο της Καταλονίας και έχει πείσει τον Φλικ και την ομάδα ότι αξίζει να τον κάνουν μόνιμο κάτοικο αλλά η ρήτρα αποδέσμευσης φτάνει τα 30 εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Telegraph», που αναδημοσίευσε και η «Daily Mail», ο Κάρικ αν και δεν είναι σίγουρο για το αν θα συνεχίσει στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τον θέλει πίσω ειδικά σε περίπτωση που γίνει μόνιμος προπονητής των Κόκκινων Διαβόλων. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής έχει κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα, ενώ οι δύο τους είχαν υπάρξει συμπαίκτες το 2016 υπό τις οδηγίες του Λουίς Φαν Χάαλ.
Michael Carrick is reportedly eager to keep Marcus Rashford at Manchester United.— Daily Mail Sport (@MailSport) January 31, 2026
Rashford is thriving on loan at Barcelona and scored a stunning free-kick in the Champions League against Copenhagen on Wednesday to take his season's tally to nine goals and 12 assists.
The… pic.twitter.com/lXM7CGZZbQ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.