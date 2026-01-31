Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Κάρικ θέλει να κρατήσει τον Ράσφορντ

Ο Κάρικ έχει εκφράσει την επιθυμία του να φέρει πίσω στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον Μάρκους Ράσφορντ μετά το τέλος του δανεισμού του από την Μπαρτσελόνα.

Ο Μάρκους Ράσφορντ κάνει μια εξαιρετική σεζόν με την Μπαρτσελόνα, ενώ την τελευταία αγωνιστική του Champions League, σκόραρε ένα καταπληκτικό γκολ με εκτέλεση φάουλ κόντρα στην Κοπεγχάγη. Ο Μάικλ Κάρικ θέλει να τον φέρει πίσω στο «Ολντ Τράφορντ», αν και οι Μπλαουγκράνα έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να τον κρατήσουν χωρίς όμως να πληρώσουν την ρήτρα του.

Ο Άγγλος υπέγραψε ως δανεικός στον σύλλογο της Καταλονίας και έχει πείσει τον Φλικ και την ομάδα ότι αξίζει να τον κάνουν μόνιμο κάτοικο αλλά η ρήτρα αποδέσμευσης φτάνει τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Telegraph», που αναδημοσίευσε και η «Daily Mail», ο Κάρικ αν και δεν είναι σίγουρο για το αν θα συνεχίσει στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τον θέλει πίσω ειδικά σε περίπτωση που γίνει μόνιμος προπονητής των Κόκκινων Διαβόλων. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής έχει κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα, ενώ οι δύο τους είχαν υπάρξει συμπαίκτες το 2016 υπό τις οδηγίες του Λουίς Φαν Χάαλ.

