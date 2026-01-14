Οι Καταλανοί ψάχνουν τρόπο ώστε να έρθουν σε συμφωνία με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και να «γλιτώσουν» την αποπληρωμή της ρήτρας του Μάρκους Ράσφορντ.

Μετά την επιστροφή του Ζοάο Κανσέλο, με τη μορφή εξάμηνου δανεισμού από την Αλ Χιλάλ, οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα έχουν αρχίσει σιγά-σιγά να δουλεύουν ακόμη μια περίπτωση ποδοσφαιριστή.

Ο λόγος για τον Μάρκους Ράσφορντ, που βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Καταλονίας (επίσης) ως δανεικός από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τη συμφωνία των δυο συλλόγων να προβλέπει -μη υποχρεωτική- αγορά, με ρήτρα ύψους 30 εκατ. ευρώ. Ο Χάνσι Φλικ και οι συνεργάτες του είναι ικανοποιημένοι από την έως τώρα παρουσία του Άγγλου winger, όμως ο σύλλογος θα προσπαθήσει να... ρίξει την τιμή.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ τόσο από την Ισπανία, όσο και από το Νησί, οι άνθρωποι των «μπλαουγκράνα» έχουν πραγματοποιήσει συνάντηση με τους αντίστοιχους των «κόκκινων διαβόλων», προκειμένου να επιτευχθεί νέα συμφωνία υπό διαφορετικούς όρους.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται πως η Μπάρτσα έκανε αντιπρόταση στο αγγλικό κλαμπ για μείωση της τιμής των 30 εκατ. ευρώ, ή το ενδεχόμενο νέου δανεισμού του 28χρονου, που μετράει 7 γκολ και 11 ασίστ σε 21 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.